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В Твери в детской горбольнице №1 пройдет день открытых дверей

24 Августа 2017 09:11
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В субботу, 26 августа, детская городская больница №1 приглашает своих пациентов – юных жителей Центрального района – на День открытых дверей. Без направлений, в порядке общей очереди можно будет получить консультации различных специалистов.

В этот день прием будут вести: оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, хирург, логопед, ортопед, невролог, нефролог, пульмонолог, аллерголог. Также при необходимости юным пациентам будут даны направления на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ.

Кроме того, в этот день можно будет завершить оформление документов в детские сады и школы, получить справки о состоянии здоровья для спортивных секций и кружков.

Всех юных пациентов ждет приятный сюрприз. С 11 до 13 часов возле поликлиники детской больницы №1, расположенной по адресу: Володарского, 50 - будет организована детская развлекательная программа с участием аниматоров.

Вход для всех свободный, прием ведется бесплатно. При себе необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту.

Дополнительную информацию о времени и месте приема специалистов можно получить по телефонам: 32-16-42, 32-19-80, 33-94-27.

 

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Метки: детская больница №1 день открытых дверей
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Комментарии (2)

  • Proletary 
    Будут ли раздавать пакетики с пластырем, детским валокордином и листовкой за кандидата?
    24.08.2017 09:54
    0 | 1

  • Добрый крот 
    Акция не имеет ни малейшего отношения к выборАм докторицы-желудочницы в ТГД. Простое совпадение, ясен пень.
    24.08.2017 10:25
    0 | 1
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