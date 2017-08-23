По вине молодого водителя в ДТП пострадали три человека

ДТП произошло 23 августа в Калязинском районе.

В районе населённого пункта Устье автомобиль SsangYong Kyron под управлением 19-летнего водителя по неизвестной причине врезался в дерево.

На место ДТП выезжали отделение пожарно-спасательной части №32, оперативная группа Калязинского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадал сам водитель и три пассажира: 18-летняя девушка, 18-летний молодой человек и 15-летний подросток.

Подробности происшествия выясняются.