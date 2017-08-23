Как изменится площадь Победы в Твери после реконструкции

Площадь Победы ждёт масштабная реконструкция, которая будет проходить в три этапа. Первый – обустройство пространства рядом с Обелиском Победы, дорожек, ведущих к Вечному огню.

Второй этап – ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, дорожек справа и слева от основной аллеи. Также предусмотрено озеленение территории, установка урн и скамеек.

На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра.

После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции площади Победы планируется реализовать до ноября 2017 года.

Обелиск Победы был открыт 16 декабря 1970 года при праздновании 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.