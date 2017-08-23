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Как изменится площадь Победы в Твери после реконструкции

Как изменится площадь Победы в Твери после реконструкции - ТИА
23 Августа 2017 19:45
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Площадь Победы ждёт масштабная реконструкция, которая будет проходить в три этапа. Первый – обустройство пространства рядом с Обелиском Победы, дорожек, ведущих к Вечному огню. 

Второй этап – ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, дорожек справа и слева от основной аллеи. Также предусмотрено озеленение территории, установка урн и скамеек.

На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра.

После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции площади Победы планируется реализовать до ноября 2017 года.

Обелиск Победы был открыт 16 декабря 1970 года при праздновании 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

 

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Метки: площадь победы. обелиск победы реконструкция площади победы
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    У нас больше нет других проблем - все ветераны живут в отличных условиях, им оказывается вся необходимая медицинская помощь...
Ой, извините - это я в другое измерение заглянул, это не у нас.
    23.08.2017 22:52
    0 | 1

    • Viktor69 
      В Твери это самый Важный объект требующий срочной реконструкции, Речной вокзал обождет, дороги в частном секторе в прекрасном состоянии, улица Луначарского просто образец дорожного строительства!!! Горожане Твери в восторге!!!
      23.08.2017 23:45
      0 | 0
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