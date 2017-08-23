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Маршрутки № 12 больше не доезжают до конечной остановки

23 Августа 2017 18:59
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В связи с изменением схемы движения по Старицкому шоссе, связанным с введением в эксплуатацию новой развязки на трассе М-10, автобусы малой вместимости маршрута №12 временно прекратили доезжать до конечной остановки «деревня Деревнище». В настоящее время принимаются меры по возобновлению транспортного обслуживания деревни, как сообщает пресс-служба городской администрации.

До последнего времени автобусы маршрута №12 следовали по Старицкому шоссе до конечной остановки «деревня Деревнище». С изменением схемы движения проезд по шоссе прямо попал под запрет, движение разрешено только направо на Окружную дорогу. В связи с этим проезд по прежнему маршруту оказался невозможным.

В настоящее время автобусы осуществляют высадку и посадку пассажиров на временном конечном пункте на Старицком шоссе, примерно в 200 метрах в сторону города от конечной остановки «деревня Деревнище». Для возобновления транспортного обслуживания деревни необходимо внесении изменений в реестр маршрутов в части их протяжённости – объезд через трассу М-10 удлинит маршрут №12 примерно на 3 километра. Кроме того, соответствующие документы необходимо подать в Министерство транспорта Тверской области.

Планируется, что оформление необходимой документации займёт не более недели, и не позднее 29 августа автобусы маршрута №12 должны вновь пойти до привычной пассажирам конечной остановки «деревня Деревнище».

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Метки: старицкое шоссе мартшурт № 12
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Комментарии (3)

  • id1Ray 
    из-за 200 метров объезжать 3 км? "введение в эксплуатацию" - это что на постоянку так будет?
    23.08.2017 20:18
    0 | 2

  • konbur 
    Уж не знаю, где там была остановка, но мне очень интересно, как вообще въезжать в эту несчастную деревню и как выезжать из неё, если единственный выезд упирался как раз в перекрёсток Окружной дороги и Старицкого шоссе.
    23.08.2017 22:35
    0 | 0

  • Valter 
    Аха, из-за двух старых жОп делать лишних 3 км)))) Удлинение маршрута всегда выгодно Суханову. Таким образом можно воткнуть еще пару автобусов на 12-ый маршрут, а это несколько тысяч $ на карман бедолаге)))
    23.08.2017 23:16
    0 | 0
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