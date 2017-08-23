Маршрутки № 12 больше не доезжают до конечной остановки

В связи с изменением схемы движения по Старицкому шоссе, связанным с введением в эксплуатацию новой развязки на трассе М-10, автобусы малой вместимости маршрута №12 временно прекратили доезжать до конечной остановки «деревня Деревнище». В настоящее время принимаются меры по возобновлению транспортного обслуживания деревни, как сообщает пресс-служба городской администрации.

До последнего времени автобусы маршрута №12 следовали по Старицкому шоссе до конечной остановки «деревня Деревнище». С изменением схемы движения проезд по шоссе прямо попал под запрет, движение разрешено только направо на Окружную дорогу. В связи с этим проезд по прежнему маршруту оказался невозможным.

В настоящее время автобусы осуществляют высадку и посадку пассажиров на временном конечном пункте на Старицком шоссе, примерно в 200 метрах в сторону города от конечной остановки «деревня Деревнище». Для возобновления транспортного обслуживания деревни необходимо внесении изменений в реестр маршрутов в части их протяжённости – объезд через трассу М-10 удлинит маршрут №12 примерно на 3 километра. Кроме того, соответствующие документы необходимо подать в Министерство транспорта Тверской области.

Планируется, что оформление необходимой документации займёт не более недели, и не позднее 29 августа автобусы маршрута №12 должны вновь пойти до привычной пассажирам конечной остановки «деревня Деревнище».