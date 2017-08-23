tvernews.ru
24 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

24 августа тверские трамваи не выйдут на рельсы

23 Августа 2017 21:58
Автор:

С 24 августа по 4 сентября в Твери временно прекращается движение трамваев из-за ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей на участке проспекта Чайковского.

Напомним, что в этом году в Твери реализуется самая масштабная за последние годы ремонтная кампания. Привести в нормативное состояние планируется две основные магистрали города - от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

Одновременно с ремонтом дорожного покрытия на участке проспекта Чайковского от площади Капошвара до улицы Ерофеева планируется произвести работы по ремонту трамвайных путей. Они начнутся 24 августа и будут производиться на протяжении двенадцати дней. На этот период движение трамваев будет временно прекращено.

Как сообщил директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычев, на время закрытия трамвайного движения будет изменён автобусный маршрут №30: автобусы будут следовать от Речного вокзала до автовокзала, их количество будет увеличено, а интервалы движения – сокращены, сообщает Управление информации администрации города Твери

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: транспорт твери трамваи не выйдут на рельсы ремонт дорог в твери администрация твери
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Professor 
    Прошу опубликовать расписание автобуса № 30 на этот период.
На сколько машин станет больше на маршруте?
Какой интервал будет?
Или это секрет?

В данный момент автобус №30 выполняет всего 5-6 рейсов в день. Т.е., скорее всего, на маршруте всего одна машина. И интервал составляет от 1 до более 5 часов.
    23.08.2017 22:27
    0 | 0

  • Злобный Пупс 
    Никто этого и не заметит!
    23.08.2017 23:15
    0 | 0

    • Ferapont 
      Как и бред от Яндекса на недавно открытой Старицкой эстакаде ?
      Прикрепленные изображения:
      23.08.2017 23:31
      0 | 0

    • Professor 
      Есть люди, которые купили месячный электронный проездной (Иволга) на трамвай почти за 1000 руб. Они точно заметят...
      23.08.2017 23:55
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
56

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100