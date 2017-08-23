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В Твери продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий

В Твери продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий - ТИА
23 Августа 2017 18:00
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Фоторепортаж

В Твери продолжаются ремонтные работы во дворах в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также придомовые территории благоустраиваются за счет средств Дорожного фонда Тверской области и в ходе реализации Программы поддержки местных инициатив.

При формировании проектов благоустройства тех или иных территорий применялся системный подход. В итоге ремонтируются и проезды, и тротуары, создаются парковки и зелёные зоны. Один из таких проектов реализуется на улице Богданова. Он затрагивает дворовую территорию сразу пяти многоквартирных домов. Качество работ и используемых материалов проверила комиссия проекта «Городская приёмка», который теперь реализуется не только в школах и садах, но и во дворах. Среди экспертов – специалисты из различных профессиональных сообществ и общественные деятели.

– Сейчас во многих дворах идут работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и, естественно, необходимо проследить, чтобы эти работы были качественные, чтобы всё, что было сделано, прослужило в течение многих лет, – уверен член Общественной палаты Твери Вячеслав Цаголов.

По инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени в Твери возрождается традиция шефской помощи предприятий. Это касается не только учреждений социальной сферы, но и объектов, нуждающихся в благоустройстве.

– Хорошо, когда квалифицированные специалисты из различных сфер готовы профессионально оценить ход работ на объектах и помочь жителям понять, правильно ли ведется ремонт, всё ли выполняется в соответствии с проектом, – пояснил директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв.

Достаточно необычный проект благоустройства реализуется на бульваре Цанова, 5. Для жителей дома было важно создать парковочную зону, но сохранить деревья, что и удалось сделать в ходе ремонтных работ. Их также контролирует комиссия проекта «Городская приёмка».

– Проект по созданию комфортной городской среды предполагает, что именно жители решают, какие виды работ у них во дворе необходимо провести и как территория должна преобразиться. Главное слово – за жителями, и мы должны контролировать, чтобы подрядчиком это условие соблюдалось, – отметил член Общественной палаты Твери Андрей Архипов.

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» продолжится и в дальнейшем. Поэтому у тверитян, не успевших подготовить документы для участия в ней в этом году, есть возможность подать заявку на следующий год.

– Первый шаг для этого – провести общедомовое собрание и определить со всеми жильцами, какие работы необходимы во дворе. Что касается документов, то в районных администрациях оказывают всю консультационную помощь, – пояснила заместитель главы администрации Московского района Елена Борисова.

Всего по разным программам в Твери в этом году будет благоустроено более 150 дворов. Это самая масштабная кампания по ремонту за последние несколько лет.

Управление информации администрации города Твери.

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Метки: благоустройство твери ремонт дворов программа поддержки местных инициатив
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