tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери молодой человек убил свою мать

23 Августа 2017 17:34
Автор:

22 августа в одной из квартир города Твери было обнаружено тело 50-летней местной жительницы с признаками криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает региональное СУ СК, были установлены свидетели происшествия, которые смогли подтвердить предположения правоохранительных органов по поводу лиц, причастных к совершению преступления.

Спустя несколько дней молодой человек был задержан. Им оказался сын погибшей, который дал признательные показания.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сын убил мать убийство матери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100