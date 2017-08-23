В Твери молодой человек убил свою мать

22 августа в одной из квартир города Твери было обнаружено тело 50-летней местной жительницы с признаками криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает региональное СУ СК, были установлены свидетели происшествия, которые смогли подтвердить предположения правоохранительных органов по поводу лиц, причастных к совершению преступления.

Спустя несколько дней молодой человек был задержан. Им оказался сын погибшей, который дал признательные показания.