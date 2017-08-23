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Пробы земли с "Нашествия" отправят в лабораторию для оценки вреда, нанесенного фестивалем

23 Августа 2017 16:51
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Россельхознадзор по Тверской области и Тверская межрайонная природоохранная прокуратура проверили состояние участка земли в Конаковском районе Тверской области, на котором прошел рок-фестиваль «Нашествие - 2017»

Этот участок земли площадью 74,57 га имеет сельскохозяйственное назначение. В результате проверки выявлены нарушения земельного законодательства: на участке с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью (в том числе борщевиком Сосновского). Планируется провести отбор почв с участка земли, где прошел рок-фестиваль. Пробы земли будут отправлены на исследование в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, результаты исследования покажут  размер вреда, причиненного почве и окружающей среде.

Будет рассмотрен вопрос о привлечении собственников земельных участков за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от негативных воздействий, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области 

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Метки: фестиваль нашествие проверка земли
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Комментарии (6)

  • gavr69 
    столько лет было зашибись,и тут на тебе-слой попортили.не просто это все.
    23.08.2017 17:09
    2 | 4

    • Житель подземелья 
      судя по всему с прошлой властью организаторы находили общий язык, а вот с нынешней что-то не задалось. скорее всего денюжек попросили в карман побольше, а их, как говорил премьер, нынче нема.
      23.08.2017 17:27
      0 | 0

  • Kolyan 
    Чего там исследовать в пробах-то? По доброй новой традиции освятить, - да и вся недолга!
    23.08.2017 18:01
    1 | 2

  • Vodnik-76 
    Надеюсь (да не я один), что это станет сигналом к закрытию так называемого рок-фестиваля. Если земля сельхозназначения, то на ней нужно сельхозпродукцию производить, а местные жители не должны страдать от "высокой культуры" публики и подбирать за ней тонны мусора
    23.08.2017 18:06
    0 | 2

  • Fotus 
    Очевидно, что  готовится почва под обоснование будущего переноса "Нашествия".
    23.08.2017 18:07
    0 | 1

  • kudimov 
    Пусть закатают всю площадку московским асфальтом, пока техника не уползла назад в столицу.
    23.08.2017 18:56
    0 | 0
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