Пробы земли с "Нашествия" отправят в лабораторию для оценки вреда, нанесенного фестивалем

Россельхознадзор по Тверской области и Тверская межрайонная природоохранная прокуратура проверили состояние участка земли в Конаковском районе Тверской области, на котором прошел рок-фестиваль «Нашествие - 2017»

Этот участок земли площадью 74,57 га имеет сельскохозяйственное назначение. В результате проверки выявлены нарушения земельного законодательства: на участке с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью (в том числе борщевиком Сосновского). Планируется провести отбор почв с участка земли, где прошел рок-фестиваль. Пробы земли будут отправлены на исследование в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, результаты исследования покажут размер вреда, причиненного почве и окружающей среде.

Будет рассмотрен вопрос о привлечении собственников земельных участков за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от негативных воздействий, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области