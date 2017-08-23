Пробы земли с "Нашествия" отправят в лабораторию для оценки вреда, нанесенного фестивалем

Россельхознадзор по Тверской области и Тверская межрайонная природоохранная прокуратура проверили состояние участка земли в Конаковском районе Тверской области, на котором прошел рок-фестиваль «Нашествие - 2017»
Этот участок земли площадью 74,57 га имеет сельскохозяйственное назначение. В результате проверки выявлены нарушения земельного законодательства: на участке с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью (в том числе борщевиком Сосновского). Планируется провести отбор почв с участка земли, где прошел рок-фестиваль. Пробы земли будут отправлены на исследование в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, результаты исследования покажут размер вреда, причиненного почве и окружающей среде.
Будет рассмотрен вопрос о привлечении собственников земельных участков за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от негативных воздействий, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области
Комментарии (6)
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kudimov
23.08.2017 18:56
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