Ветераны Курской битвы поддержали проект реконструкции площади Победы в Твери

23 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с ветеранами Великой Отечественной войны – участниками Курской битвы. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине великого сражения. В беседе также приняли участие представители военно-патриотических клубов Твери, ветеранского актива города.

«Победа в Курской битве – это знаковое событие для нашей истории. Оно имело решающее значение для исхода всей Второй мировой войны. Курская битва навсегда останется символом воинского мастерства и величия духа советских солдат и офицеров», - сказал Игорь Руденя.

Свой вклад в исход сражения внесла и Тверская область. В нем участвовали около 12 тысяч жителей региона.

Те, кто защищал рубежи страны в тяжелые военные годы, несмотря на почтенный возраст, остаются в строю и по сей день. Ветераны ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, проводят в школах уроки мужества, участвуют в общественной жизни области. Мнение ветеранов в решении ключевых вопросов для региона имеет важнейшее значение – подчеркнул Губернатор. Участникам встречи был представлен проект реконструкции площади Победы, где расположен ключевой символ воинской доблести города – Обелиск Победы. Монумент был открыт 46 лет назад и требует обновления.

Реконструкцию планируется вести в несколько этапов, она предполагает облицовку гранитом парапетов и покрытия аллеи площади, ремонт пешеходных мостов комплекса, лестницы к Вечному огню, укрепление берегов, обустройство смотровых площадок, пешеходных дорожек вдоль воды, амфитеатра для отдыха горожан. Кроме того, планируется возвести пешеходный мост от храма в честь памяти Михаила Тверского до набережной Степана Разина.

Ветераны поддержали предложенный проект, отметив, что его воплощение в жизнь важно не только для внешнего облика города, сохранения исторической памяти о подвиге героев, но и для формирования у подрастающего поколения системы духовно-нравственных ценностей.

«Мы благодарны губернатору, что сейчас многое делается для благоустройства города и области, что становятся качественнее дороги, что появляются новые предприятия, что не обижены вниманием ветераны. Со своей стороны мы готовы помогать вам, участвовать в обсуждении ключевых вопросов», - отметил председатель Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартак Андреевич Сычев.

Ветераны предложили также установить у Обелиска табличку с информацией об истории мемориала, его создателях. Кроме того, обсудили другие вопросы развития городской среды. В частности, отметили необходимость обновить фасады зданий на площади, где установлена стела «Город воинской славы».

Среди других предложений – развитие школьных музеев боевой славы, необходимость возвращения трудового воспитания в школах, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.