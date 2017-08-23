tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Ветераны Курской битвы поддержали проект реконструкции площади Победы в Твери

Ветераны Курской битвы поддержали проект реконструкции площади Победы в Твери - ТИА
23 Августа 2017 16:07
Автор:

23 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с ветеранами Великой Отечественной войны – участниками Курской битвы. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине великого сражения. В беседе также приняли участие представители военно-патриотических клубов Твери, ветеранского актива города.

«Победа в Курской битве – это знаковое событие для нашей истории. Оно имело решающее значение для исхода всей Второй мировой войны. Курская битва навсегда останется символом воинского мастерства и величия духа советских солдат и офицеров», - сказал Игорь Руденя.

Свой вклад в исход сражения внесла и Тверская область. В нем участвовали около 12 тысяч жителей региона.

Те, кто защищал рубежи страны в тяжелые военные годы, несмотря на почтенный возраст, остаются в строю и по сей день. Ветераны ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, проводят в школах уроки мужества, участвуют в общественной жизни области. Мнение ветеранов в решении ключевых вопросов для региона имеет важнейшее значение – подчеркнул Губернатор. Участникам встречи был представлен проект реконструкции площади Победы, где расположен ключевой символ воинской доблести города – Обелиск Победы. Монумент был открыт 46 лет назад и требует обновления.

Реконструкцию планируется вести в несколько этапов, она предполагает облицовку гранитом парапетов и покрытия аллеи площади, ремонт пешеходных мостов комплекса, лестницы к Вечному огню, укрепление берегов, обустройство смотровых площадок, пешеходных дорожек вдоль воды, амфитеатра для отдыха горожан. Кроме того, планируется возвести пешеходный мост от храма в честь памяти Михаила Тверского до набережной Степана Разина.

Ветераны поддержали предложенный проект, отметив, что его воплощение в жизнь важно не только для внешнего облика города, сохранения исторической памяти о подвиге героев, но и для формирования у подрастающего поколения системы духовно-нравственных ценностей.

«Мы благодарны губернатору, что сейчас многое делается для благоустройства города и области, что становятся качественнее дороги, что появляются новые предприятия, что не обижены вниманием ветераны. Со своей стороны мы готовы помогать вам, участвовать в обсуждении ключевых вопросов», - отметил председатель Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартак Андреевич Сычев.

Ветераны предложили также установить у Обелиска табличку с информацией об истории мемориала, его создателях. Кроме того, обсудили другие вопросы развития городской среды. В частности, отметили необходимость обновить фасады зданий на площади, где установлена стела «Город воинской славы».

Среди других предложений – развитие школьных музеев боевой славы, необходимость возвращения трудового воспитания в школах, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: курская битва ветераны курской битвы
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Paul_Moriarty 
    У меня прямо дежавю прошлогоднее... Руденя, руденя, руденя, руденя... Каждый день со всех сторон...
    23.08.2017 16:15
    0 | 4

  • RSERG 
    Что за чушь, какие участники?????!!!!! Пусть в 43-м им было 20 лет. прошло 74 года . Значит сейчас 94. Ходить то они самостоятельно могут? Что то не видно на фото девяностолетних.
    23.08.2017 17:06
    0 | 1

    • 1234@1234 
      Конечно могут.Они же все сыновья "героя революции лейтенанта Шмидта".
      23.08.2017 17:40
      0 | 0

  • gavr69 
    А как-же Куликовская.Бородино, Ледовое побоище и т.д. ?
    23.08.2017 17:12
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100