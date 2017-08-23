Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

В 2017 году средняя заработная плата врачей в Тверской области составила 38 296 рублей, что на 3,5% выше уровня прошлого года, среднего медицинского персонала – 20 597 рублей, что на 0,8% выше уровня 2017 года, младшего медицинского персонала – 13 526 рублей, что на 14,8% больше, чем в прошлом году.

В бюджете Тверской области в 2017 году на повышение зарплат медиков предусмотрены дополнительные средства в размере более 44 млн рублей.

По прогнозам регионального Министерства здравоохранения, в 2018 году средняя зарплата врачей составит 48 840 рублей, среднего и младшего медицинского персонала – 24 420 рублей.