tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

23 Августа 2017 15:00
Автор:

В 2017 году средняя заработная плата врачей в Тверской области составила 38 296 рублей, что на 3,5% выше уровня прошлого года, среднего медицинского персонала – 20 597 рублей, что на 0,8% выше уровня 2017 года, младшего медицинского персонала – 13 526 рублей, что на 14,8% больше, чем в прошлом году.

В бюджете Тверской области в 2017 году на повышение зарплат медиков предусмотрены дополнительные средства в размере более 44 млн рублей.

По прогнозам регионального Министерства здравоохранения, в 2018 году средняя зарплата врачей составит 48 840 рублей, среднего и младшего медицинского персонала – 24 420 рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: зарплата врачей минздрав тверской области
Смотрите также:
Комментарии (20)

  • Ferapont 
    Правильный материал должен быть с двумя приписками: 

1. Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.

2. Комментарии для этого материала отключены.
    23.08.2017 15:33
    1 | 20

  • fen 15 
    Зарплата ни о чём,  скоро весь младший и средний персонал будет в соседней области.
    23.08.2017 15:38
    0 | 6

  • kudimov 
    Крот, доставайте лопату. Придётся грести:-) 
П.С. Я щас в Казани, красивый город. В отеле администратор при регистрации спросила про Речной. Есть чем гордиться.
    23.08.2017 15:44
    0 | 6

    • zilberman 
      Зацените в Казани здание в виде казана и пространства около него. Внутрь там попасть можно на смотровую площадку. Это хороший пример каким мог бы быть речной вокзал.
      23.08.2017 16:18
      0 | 1

    • horton 
      Кудимов, а про Круга не спросила? Не?))
      23.08.2017 18:21
      0 | 1

  • MX69 
    Средняя температура по больнице 36,6
    23.08.2017 15:47
    0 | 9

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      включая контингент морга
      23.08.2017 16:11
      0 | 2

  • rztv69 
    Очень удобная статистика! Дайте лучше статистику по каждому учреждению здравоохранения Тверской области с расшифровкой по категориям персонала: руководство, финансово-экономический блок, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал, прочие работники. А то и правда - выходит средняя температура по лечебно-профилактическому учреждению.
    23.08.2017 16:08
    0 | 8

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      А это назовут персональными данными, не подлежащими публичному оглашению.
      23.08.2017 16:11
      0 | 2

  • Добрый крот 
    ...здеть-не лечить. И даже не мешки ворочать. Достаточно повысить з/п различной приблуде от медицины раза в 2, чтобы автоматически выросла средняя з/п всех медиков. При этом реальным медикам реально повышать их реальную нищенскую з/п совсем не обязательно.
    23.08.2017 16:34
    0 | 4

    • VoToN 
      Так может пусть тогда эта приблуда и лечит, огребая за жалобы?
      23.08.2017 17:45
      0 | 0

      • Proletary 
        Она не умеет.
        23.08.2017 18:07
        0 | 0

        • VoToN 
          Тогда будет выбор или она достойно платить тем кто умеет лечить, или, после нескольких громких скандалов,  ее заменят на более адекватную.
          23.08.2017 18:20
          0 | 0

          • horton 
            ВоТоН, во Вы мечтатель )
            23.08.2017 18:23
            0 | 0

            • VoToN 
              Вообще-то это правила всех бизнес-структур (если твой подчиненный не справляется, то выполняешь его работу, а затем и свою). Не просто так уже на высшем уровне возникают мысли нанимать на ключевые проекты людей из бизнеса...
              23.08.2017 18:25
              0 | 0

              • horton 
                Ой, пусть Вам ув. Пролетарий или Крот ответят )))
                23.08.2017 18:42
                0 | 0

  • id1Ray 
    обещать не значить жениться, тем более обещания на после выборный срок
    23.08.2017 17:44
    0 | 0

  • BEKTOP 
    Как относиться к этой явной и по-моему зашкаливающей по степени  наглости  лжи?
Конечно, можно вспомнить банальное о 3- х видах лжи.

Но я хочу попробовать дать методику, которая позволит каждому желающему самостоятельно убедиться в выдающейся наглости этой лжи.

Методика такая. Наверняка, многим пользователям и их родственникам приходилось когда-нибудь обращаться за медпомощью в поликлинику или больницу.
Возьмите листок бумаги и напишите в столбик, с какими специалистами вам приходилось иметь дело ? К примеру: 
1) участковый терапевт
2) хирург);
3) травматолог
4) процедурная медсестра; 
5) постовая медсестра, 
6) рентгенолаборант, 
7) клинический лаборант; 
8) мой лечащий врач в стационаре; 
9) заведующий отделением, в котором я лечился/лечилась.
Составляете список, а дальше- пытаетесь навести справки и с правой стороны  через черточку напртив каждого соответствующего специалиста пишите его зарплату.

И ПОЛУЧАЕТЕ ОТВЕТ НА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС :
 А ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВООБЩЕ ХОТЬ -НИБУДЬ  ИЗ НИХ  ЗАРПЛАТУ, ОЗВУЧЕННУЮ МИНЗДРАВОМ КАК "СРЕДНЮЮ "? Хоть один?

И следом возникает еще один не менее интересный вопрос :
а кто же тогда в минздраве числиться как "медработники", кому они тогда платят деньги, что СРЕДНИЕ зарплаты на бумаге оказываются такими, которых подавляющее количество работающих "на земле " специалистов никогда не видело в глаза? 

И как сочетаются подобные заявления о "средних" зарплатах с почти тотальным и повсеместным отсутствием кадров ПРАКТИКУЮЩИХ медработников, особенно в районном звене, когда уже во многих  ЦРБ даже крупных и не слишком удаленных от Твери районов по причине отсутствия кадров перестали оказывать даже экстренную хирургическую помощь, а пациентов переправляют в переполненные больницы Твери? Как это сочетается с тем, что многих специалистов в районах нет даже в количестве 1(ОДНОГО) на весь район экземпляра, если их "средние" зарплаты очень даже неплохие по районным меркам?
Так КТО же тогда видит и получает те самые " средние " зарплаты???

Есть еще одна интересная методика, воспользоваться которой хочу предложить : заходите в любую поликлинику, там везде как правило на первом этаже находится РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ.Фотографируете или переписываете это расписание в ручную, и против фамилии каждого специалиста проставляете его ФАКТИЧЕСКУЮ зарплату, и смотрите, насколько и в какую сторону она отличается от озвучиваемой минздравом СРЕДНЕЙ зарплаты.
Да хотя бы узнаете, получает ли вообще  ХОТЬ ОДИН из списка зарплату, заявленную как "средняя".

На месте нашего руководства , каких-нибудь путиных и медведевых, если бы кто из минздравовских чинушников начал бы мне вешать лапшу на уши про "среднюю " зарплату, я бы сказал ему :
-А ну поехали со мной в первую же попавшуюся поликлинику, посмотрим расписание или таблички на дверях кабинетов, и ты мне чисто конкретно скажешь , кто сколько получает...

Но рыба тухнет с головы. Вся гниль и бесконечное вранье проникают в наше общество сверху. Поэтому лилипутов устраивает все это бесконечное вранье, и более того, скорее всего это вранье и разрабатывается обслуживающими их политтехнологами и пропагандистами- чтобы переодически в эфир и в новости картинку красивую показывать.
А кто там будет проверять, как на самом деле?
Изумляюсь, как это наглое вранье терпят сами медики? Или они интернетом совсем не пользуются? Взяли бы да рассказали, сколько реально получают специалисты в поликлинниках и стационарах. Почему вранье идет только с одной стороны, со стороны власти, а медики как -будто воды в рот набрали? 
Неужели самим не тошно и не противно? И неужели непонятно- что чем дальше вы будете молчать, тем наглее будет вранье про "средние" зарплаты?
Вы так домолчитесь до того, что Минздрав когда-нибудь обьявит такие зашкаливающие "средние" зарплаты, что население начнет требовать начать  их урезать :))
Ну и конечно особый позор -профсоюзу медработников и руководителям профкомов( если остались еще): 
вы то чего молчите и оставляете подобные вбросы от минздрава и областного правительства без комментариев ? 

А оставлять их без комментариев на мой взгляд нельзя, потому что остается только два логически непротиворечивых варианта, и оба они плохие
1) Кто-то получает большую зарплату ВМЕСТО практикующих медработников;
Но разве это не является "нецелевым использованием бюджетных средств"?
2) заявление минздрава- вранье от начала и до конца.
 Других вариантов не вижу.
    23.08.2017 18:19
    0 | 0

  • romich 
    Резонер Вектор наводит тень на плетень.  Намеки недвусмысленные.  Сгущение красок. Подстрекатель,  одним словом.
    23.08.2017 18:35
    1 | 1

    • BEKTOP 
      1.А что плохого в том, чтобы попытаться "подстрекнуть " практических  медработников рассказать правду и поделиться данными о своих зарплатах. Только не очень просто это сделать,  терпение медработников потрясающее. 
Вам же периодически впаривают  информацию от минздрава и областного правительства о каких-то мифических "средних" зарплатах,
так почему бы жителям не получить информацию не от чиновников, а из первых рук, и информацию не о "средних", а о ФАКТИЧЕСКИХ зарплатах самых нужных и востребованных специалистов ? Что в этом плохого? По-моему, очень интересно.

2. По поводу резонерства. А давайте вы сами покажите пример и напишите фактические зарплаты в Твери:
1) травматолога травмпункта;
2) поликлинических уролога;
3)хирурга;
4)эндокринолога;
5)невропатолога;
6)ревматолога, 
7)хирурга;
8)рентгенолога;
9)оториноларинголога;
10) стационарных хирургов и терапевтов.
Пожалуйста, называйте. И докажите всей публике, что это я наглый лжец , а вовсе не минздрав.

Что проще-то? Называйте конкретные зарплаты! У вас есть прекрасная возможность провести сеанс публичного разоблачения, мне кажется, грех такой возможностью не воспользоваться.
В противном случае "резонерство" будет иметь отношение к вашему комментарию гораздо большее, чем к моему.
      23.08.2017 18:56
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100