Во Ржеве осужден водитель «Нивы», который серьезно покалечил велосипедиста

Ржевский городской суд признал виновным 59-летнего мужчину, который спровоцировал серьезное ДТП.

Во Ржеве 26 апреля этого года около 13 часов 50 минут водитель автомобиля ВАЗ-21310 двигался по ул. Республиканская. Он выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, стал поворачивать налево, не уступил дорогу велосипедисту и наехал на него.

Как сообщает пресс-служба Ржевского суда, 66-летний велосипедист получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы ног, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Водитель «Нивы» полностью согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Также с него взыскана компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.