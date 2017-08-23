tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Ржеве осужден водитель «Нивы», который серьезно покалечил велосипедиста

Во Ржеве осужден водитель «Нивы», который серьезно покалечил велосипедиста - ТИА
23 Августа 2017 14:56
Автор:

Ржевский городской суд признал виновным 59-летнего мужчину, который спровоцировал серьезное ДТП.

Во Ржеве 26 апреля этого года около 13 часов 50 минут водитель автомобиля ВАЗ-21310 двигался по ул. Республиканская. Он выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, стал поворачивать налево, не уступил дорогу велосипедисту и наехал на него.

Как сообщает пресс-служба Ржевского суда, 66-летний велосипедист получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы ног, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Водитель «Нивы» полностью согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.  Также с него взыскана компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сбил велосипедиста дтп с велосипедистом
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • TvereZ 
    Чего-то недопустимо мягкий вердикт. Наверное, у судьи есть машина...
Надо было набирать присяжных из велосипедистов - тогда водятел получил бы пожизненные права пешехода и плюс к тому построил бы лично 100 километров велодорожек... )))
    23.08.2017 15:43
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100