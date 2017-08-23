В Конаковском районе отремонтирована дорога «Городня – Редкино – Стариково»

На дороге «Городня – Редкино – Стариково» в Конаковском районе Тверской области завершены работы по восстановлению изношенного покрытия. На участке протяженностью 3 км произведено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, нанесена дорожная разметка. Гарантийный срок на верхний слой покрытия - 5 лет.

В 2016 году в порядок было приведено 224 километра дорожного полотна, план на 2017-й — 365 километров.

В Тверской области приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. Документ разработан на основе федеральных стандартов и технических норм. При его составлении учтены состояние региональных автодорог, особенности их эксплуатации и ремонта, опыт в этой сфере Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В региональных стандартах обозначены 7 типовых решений по разным видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы.

Справочно: Ранее в текущем году после ремонта в эксплуатацию было введено 27,24 километра дорог регионального значения в Осташковском, Весьегонском, Бежецком и Калининском районах. Это участки автодорог «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Москва – Санкт-Петербург» – Дмитрово-Черкассы», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области