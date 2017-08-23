tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Конаковском районе отремонтирована дорога «Городня – Редкино – Стариково»

23 Августа 2017 14:54
Автор:

На дороге «Городня – Редкино – Стариково» в Конаковском районе Тверской области завершены работы по восстановлению изношенного покрытия. На участке протяженностью 3 км произведено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, нанесена дорожная разметка. Гарантийный срок на верхний слой покрытия - 5 лет.

В 2016 году в порядок было приведено 224 километра дорожного полотна, план на 2017-й — 365 километров.

В Тверской области приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. Документ разработан на основе федеральных стандартов и технических норм. При его составлении учтены состояние региональных автодорог, особенности их эксплуатации и ремонта, опыт в этой сфере Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В региональных стандартах обозначены 7 типовых решений по разным видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы.

Справочно: Ранее в текущем году после ремонта в эксплуатацию было введено 27,24 километра дорог регионального значения в Осташковском, Весьегонском, Бежецком и Калининском районах. Это участки автодорог «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Москва – Санкт-Петербург» – Дмитрово-Черкассы», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ремонт дороги дорога «Городня – Редкино – Стариково»
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • fen 15 
    Так и пишите в заголовке отремонтирован небольшой участок автодороги Городня - Редкино - Стариково, периодически там бываю, когда интересно сделают дорогу до пос Озерки.
    23.08.2017 15:45
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100