В Тверской области мужчина изнасиловал знакомую

В Нелидово Тверской области местный житель задержан по подозрению в изнасиловании своей знакомой. По версии следствия, 21 августа 43-летний подозреваемый с приятельницей был у себя дома, мужчина был пьян, он напал на женщину и изнасиловал ее. Следствие собрало достаточно доказательств, теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело - ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В ближайшее время будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК по Тверской области