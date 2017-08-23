В Тверской области две женщины попали в аварию на автомобиле сервиса поиска попутчиков «Bla-Bla Car»

ДТП произошло в Бологовском районе 23 августа около 02 час. 30 мин. на 343 км автодороги М-10 «Россия» (в селе Куженкино). 24-летний гражданин Таджикистана, управляя автомобилем «Рено Меган», на которой установлена зимняя резина, ехал в направлении Санкт-Петербурга по освещенному участку дороги. И по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги, а затем съехал на обочину и врезался в мачту освещения.

В результате ДТП пострадали пассажирки «Рено»: уроженки Кыргызстана 43 и 36 лет.

Они были попутчиками, пользующимися интернет-сайтом «Bla-Bla Car» (сервис поиска попутчиков), сообщает Госавтоинспекция по Бологовскому району.