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В Тверской области две женщины попали в аварию на автомобиле сервиса поиска попутчиков «Bla-Bla Car»

В Тверской области две женщины попали в аварию на автомобиле сервиса поиска попутчиков «Bla-Bla Car» - ТИА
23 Августа 2017 13:29
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ДТП произошло в Бологовском районе 23 августа около 02 час. 30 мин. на 343 км автодороги М-10 «Россия» (в селе Куженкино). 24-летний гражданин Таджикистана, управляя автомобилем «Рено Меган», на которой установлена зимняя резина, ехал в направлении Санкт-Петербурга по освещенному участку дороги. И по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги, а затем съехал на обочину и врезался в мачту освещения.

В результате ДТП пострадали пассажирки «Рено»: уроженки Кыргызстана 43 и 36 лет.

Они были попутчиками, пользующимися интернет-сайтом «Bla-Bla Car» (сервис поиска попутчиков), сообщает Госавтоинспекция по Бологовскому району.

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Метки: дтп в тверской области сервис поиска попутчиков bla-bla car
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Комментарии (3)

  • horton 
    На правах антирекламы сервиса попутчиков???
    23.08.2017 13:36
    0 | 8

  • nikls 
    Я вот тоже думаю, что блаблакар уж можно б было сюда и не приплетать.
    23.08.2017 14:03
    0 | 6

  • TvereZ 
    а почему не указали спонсоров материала - местных таксеров? )))
    23.08.2017 15:13
    0 | 4
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