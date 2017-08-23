Торжокская пилотажная группа «Беркуты» выступит на международном форуме «Армия-2017»

Третий международный военно-технический форум «Армия-2017» будет проходить с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» города Кубинка (Московская область). Форум соберет в себе всю мощь российской армии и флота на площадке «Патриот экспо», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

У гостей мероприятия будет возможность лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств, посетить мероприятия научно-деловой программы, а также получить незабываемые впечатления и яркие эмоции. В прошлом году за шесть дней форум посетили более 500 тысяч человек.

В рамках демонстрационной программы запланированы показательные выступления легендарных российских пилотажных групп «Стрижи», «Соколы России», «Русские Витязи» и «Беркуты».

Пилотажная группа «Беркуты», базирующаяся в Торжке, будет выступать 23 августа в 12:10 и 25 августа в 14:30.