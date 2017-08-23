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В последнюю субботу сентября тверские файерщики закроют сезон

23 Августа 2017 12:58
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Сообщество тверских мастеров огня сообщает о закрытии сезона - файер-шоу состоится 23 сентября. Пока точное время начала праздника и место проведения неизвестны, но, скорее всего, это вновь будет на набережной в городском саду. 

К масштабному фаер-шоу «В ритме огня» мастера огненных искусств готовились всё лето: придумывали новые номера, делали реквизит, подбирали костюмы. Пока организаторы не раскрывают информации, какие сюрпризы и номера они продемонстрируют зрителям. О новостях шоу следите в группе "Добавь огня".

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Метки: добавь огня файер-шоу фаейрщики в ритме огня закрытие сезона
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