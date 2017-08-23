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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за качественные услуги ЖКХ: коммунальной сферой должны управлять местные власти

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за качественные услуги ЖКХ: коммунальной сферой должны управлять местные власти - ТИА
23 Августа 2017 12:47
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Качество услуг ЖКХ в Твери должно соответствовать статусу областной столицы. Такова позиция кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы.

Навести порядок в коммунальном хозяйстве позволит перевод работы предприятий ЖКХ под контроль муниципальной власти. Этот процесс инициировал Губернатор Игорь Руденя, лидер общемуниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах.

– С «Тверской генерацией» ситуация должна наладиться, компания находится под контролем областной и городской власти. Это позволило пройти прошлую зиму с меньшим количеством аварий на теплосетях. Сейчас подготовка к отопительному сезону ведется по графику, – говорит губернатор.

Такой же порядок должен быть и на городских объектах системы холодного водоснабжения после завершения процедуры их перевода в муниципальное управление.

Олег Балаян, депутат Тверской городской Думы и кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» из первой «тройки» муниципального списка на выборах в Думу, отмечает, что в этом году работы по реконструкции теплосетей начались сразу по окончании предыдущего отопительного сезона, а не осенью, как бывало раньше.

Примечательно, что разрытия на месте ремонтных работ устранялись без промедлений. На это обращает внимание Светлана Козлова, лидер общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» и кандидат в депутаты Тверской городской Думы, также вошедшая в первую «тройку» списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Приведение тепловых сетей в нормативное состояние должно не только существенно улучшить условия жизни тверичей, но и привести к существенной экономии, – считает член партийного списка «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в ТГД Дмитрий Гуменюк.

Система ЖКХ станет более эффективной, если выполнение услуг можно будет заказать и отследить через интернет, уверен Павел Волков, также представляющий команду «ЕДИНОЙ РОССИИ» в муниципальном списке кандидатов на выборах депутатов городского парламента:

– Необходимо создать интернет-портал, через который можно было бы собирать информацию о подаче ресурсов, делать перерасчеты и автоматически формировать заявки на услуги, избегая бумажной волокиты, поиска организаций.

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.

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Метки: единая россия
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