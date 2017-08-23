Тверские спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

23 августа в Воронеже стартуют Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию бегом. Они будут проходить до 28 августа и станут отборочными для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию. Тверскую область представят воспитанники Павла Сергеева (КСШОР № 2).

19 и 20 августа прошел заключительный этап подготовки к соревнованиям. Ребята стартовали на спринтерских дистанциях. 19 августа участники преодолели дистанцию городского спринта в микрорайоне «Юность», 20августа – классический лесной спринт с большим количеством контрольных пунктов и сложной конфигурацией трассы в районе станции «Дорошиха». Победители соревнований определялись по сумме двух стартов, по наименьшему времени прохождения дистанции, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области