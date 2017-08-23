В храме блаженной Ксении Петербуржской пройдёт молебен на начало учения

В конце августа во многих храмах проходят молебны на начало учения. Приход Ксении Петербуржской приглашает всех учителей, студентов, школьников и воспитанников детских садов, а также их родителей, бабушек и дедушек принять участие в богослужении на начало нового учебного года. В официальном приглашении говорится, что с собой можно принести дневники, тетрадки или зачетные книжки для благословения.

В храме блаженной Ксении Петербуржской молебен состоится 27 августа в 11:30.