Дачные разборки под Тверью: мужчина бросил соседу на участок взрывпакет, дебошира успокаивали ружьем

О конфликте в СНТ «Планета» в Каблуковском сельском поселении Калининского района Тверской области ТИА рассказала читательница Елена. Девушка написала, что вечером "22 августа один дачник бросил другому в дом гранату, осколки снаряда по-прежнему валяются на участке". Съемочная группа ТИА побывала на месте конфликта.

- Мы были дома, когда услышали взрыв, - рассказала хозяйка участка, расположенного по соседству. - Я перепугалась, думала, у кого-то газ взорвался, срочно нужно пожарных вызывать. Оказалось, сосед соседу бомбу кинул.

Из-за чего точно возник конфликт, женщина не знает, но предполагает:

- На участке напротив вчера вечером семья с детьми отмечала день рождения, они шумели, может, это и не понравилось. Мужчина, который начал буянить, тоже приехал на дачу с семьей – с женой и сыном. Кто он такой - я не знаю, он недавно купил здесь землю.

Хозяин дома №19 выскочил и бросил взрывчатку в соседний дом №18, после чего пошел ломать забор к соседям через дорогу. Взрывом в строении разбило стекла. Дачники говорят, что мужчина был пьян.

Чтобы успокоить взбесившегося соседа, хозяин дома, где дебошир сломал забор, вышел с ружьем, направил его сначала на хулигана, а потом выстрелил в воздух.

- От выстрела этот мужчина прям сразу протрезвел и успокоился. Кто-то вызвал полицию, приехали сотрудники ППС и забрали всю семью дебошира, - рассказала ТИА дачница.

В пресс-службе УМВД по Тверской области пояснили, что по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, что делать с хулиганом. В пресс-службе ведомства также уточнили, что гранаты там не было, а был брошен взрывпакет. От взрыва никто не пострадал, выбило только окна в доме.