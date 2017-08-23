На берегу Иваньковского водохранилища прокуратура нашла 11 незаконно построенных заборов

Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку на территории Вахонинского сельского поселения, по итогам которой выявлены нарушения требований земельного и водоохранного законодательства.

Так, в деревне Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района на повороте с автомобильной дороги «Свердлово - Плоски – Энергетик» на ул. Молодежная установлен забор, препятствующий проезду и проходу к берегу Иваньковского водохранилища. Однако хозяина ограждения найти не удалось.

Администрация Вахонинского сельского поселения разрешение на установление забора не давала (не согласовывала). Таким образом, на лицо нарушение ст.ст. 5,6 Водного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Самовольная постройка подлежит сносу. Аналогичные факты выявлены еще в десяти случаях.

По итогам проверочных мероприятий межрайонный прокурор в суд направил 11 исковых заявлений об обязании администрацию Вахонинского сельского поселения принять решение о сносе ограждений и организовать демонтаж самовольных построек.

Решением Конаковского городского суда Тверской области требования прокурора по всем исковым заявлениям удовлетворены.