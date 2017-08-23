tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На берегу Иваньковского водохранилища прокуратура нашла 11 незаконно построенных заборов

23 Августа 2017 11:35
Автор:

Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку на территории Вахонинского сельского поселения, по итогам которой выявлены нарушения требований земельного и водоохранного законодательства.

Так, в деревне Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района на повороте с автомобильной дороги «Свердлово - Плоски – Энергетик» на ул. Молодежная установлен забор, препятствующий проезду и проходу к берегу Иваньковского водохранилища. Однако хозяина ограждения найти не удалось.

Администрация Вахонинского сельского поселения разрешение на установление забора не давала (не согласовывала). Таким образом, на лицо нарушение ст.ст. 5,6 Водного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Самовольная постройка подлежит сносу. Аналогичные факты выявлены еще в десяти случаях.

По итогам проверочных мероприятий межрайонный прокурор в суд направил 11 исковых заявлений об обязании администрацию Вахонинского сельского поселения принять решение о сносе ограждений и организовать демонтаж самовольных построек.

Решением Конаковского городского суда Тверской области требования прокурора по всем исковым заявлениям удовлетворены.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: иваньковское водохранилище вахонинское сельское поселение незаконные ограждения незаконные заборы самовольная постройка ограничение доступа к воде
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • jazz-y 
    о как... чем бодаться с собственниками смежных участков, проще признать заборы бесхозяйными и скинуть всё на администрацию поселения...
    23.08.2017 11:42
    0 | 0

  • Эго 
    Конечно, прокуратуру можно понять - очень трудно определить, какой забор, перегораживающий подход к водоему незаконный, а какой забор "нужного человека", т.е. "законный".
    23.08.2017 11:47
    0 | 1

    • jazz-y 
      ... судя по всему там настолько "нужные" люди, что даже прокуратура не рискует с ними связываться...
      23.08.2017 11:54
      0 | 2

      • Эго 
        Таки я о чем... "Перед законом все равны", но некоторые "законнее", вернее, вне закона.((
        23.08.2017 12:01
        0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет

2017-08-17 19:19
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100