Во время празднования Курбан Байрама будет запрещена парковка в Больших Перемерках

1 сентября, в пятницу, тверские мусульмане будут отмечать один из самых главных праздников в исламе - Курбан Байрам (или Ид аль-адха). Традиционно, на утреннюю молитву верующие соберутся на поле у берега Волги в Больших Перемерках. Потом развернётся празднование, угощение. На Курбан Байрам проводят обряды жертвоприношения.

В связи с проведением религиозного праздника Курбан Байрама 1 сентября с 08:00 до 15:00 будет запрещена парковка всех видов транспортных средств на обочинах Московского шоссе, на участке от дома № 3 до дома № 35 поселка Большие Перемерки.