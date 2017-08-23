tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Автодор ищет оператора трех участков трассы М-11: цена контракта - 6 млрд. руб.

23 Августа 2017 10:42
Автор:

ГК «Автодор» объявила конкурс по выбору оператора трех участков платной трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Максимальная цена десятилетнего контракта составляет 6 млрд рублей. Победителю конкурса предстоит оказывать услуги (в том числе собирать плату за проезд) на трех участках трассы: с 58 по 149 км (Московская область и Тверская область); с 208 по 258 км (Тверская область); с 334 по 543 км (Новгородская область).

Заявки на конкурс будут приниматься до 11 сентября, итоги подведут 9 октября.

Платная трасса М-11 строится с частичным привлечением инвестиций сторонних компаний-подрядчиков. Однако обязанностит по взиманию платы за пользование дорогой согашениями не оговорены.

Новая скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург будет целиком построена в 2018 году. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: м-11 автодор
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • ДеД 
    Ну а чё? Могу пооперировать... пару месяцев )
    23.08.2017 11:11
    0 | 2

  • Ferapont 
    "Строится с частичным привлечением инвестиций.."
Частично - громко сказано. Десять процентов не наскрести. Вся нагрузка на бюджете. А дружбаны-концессионеры бабки 49 лет будут грести при бюджетном софинансировании.
"Общая протяженность составляет 669км.."
Пока не составляет. Кучи кусков нету-ти. Так что только "составит". И то не факт, что в 2018 году. Тем более, что на сайте дружбанов указаны совсем другие сроки. Например, клинский участок - 2020.
Часть участков - в стадии подготовки территорий. Северный обход Твери - пока нет желающих, подготовка и стройка отложены на неопределенный срок.
    Прикрепленные изображения:
    23.08.2017 11:17
    0 | 3

    • abeltv 
      Согласен с Вами коллега.
М11 в принципе должна быть бесплатной при таких налогах на автомобилистов (минимум 10 рублей с каждого литра топлива (якобы) идёт на строительство дорог - каждый может посчитать сколько он тратит на дороги, за которые приходится потом ещё раз платить!) и таком финансировании (почти 100% из бюджета, т.е. с наших налогов!)
      23.08.2017 11:28
      0 | 2

    • Ferapont 
      Журналюги провели свое расследование и сделали свой вывод о сроках ввода этой платки. (Строится она кстати уже 7 лет!)

ПыСы. Никто не запретит i-медвежонку сделать платной часть М-10. Как он это делает регулярно с участками трассы М-4. Построенной кстати на федеральные средства, а не средства какого-нить олигарха Васи Пупкина.
      Прикрепленные изображения:
      23.08.2017 11:40
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
60

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
35

Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет

2017-08-17 19:19
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100