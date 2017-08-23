Автодор ищет оператора трех участков трассы М-11: цена контракта - 6 млрд. руб.

ГК «Автодор» объявила конкурс по выбору оператора трех участков платной трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург). Максимальная цена десятилетнего контракта составляет 6 млрд рублей. Победителю конкурса предстоит оказывать услуги (в том числе собирать плату за проезд) на трех участках трассы: с 58 по 149 км (Московская область и Тверская область); с 208 по 258 км (Тверская область); с 334 по 543 км (Новгородская область).
Заявки на конкурс будут приниматься до 11 сентября, итоги подведут 9 октября.
Платная трасса М-11 строится с частичным привлечением инвестиций сторонних компаний-подрядчиков. Однако обязанностит по взиманию платы за пользование дорогой согашениями не оговорены.
Новая скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург будет целиком построена в 2018 году. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.
Комментарии (4)
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Ferapont
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23.08.2017 11:17
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abeltv
23.08.2017 11:28
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Ferapont
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23.08.2017 11:40
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