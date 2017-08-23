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В Тверской области совершено разбойное нападение: пенсионера ограбили, жестоко избили, сожгли дом и бросили умирать в машине

23 Августа 2017 10:15
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Вечером 22 августа сотрудники ГИБДД на окраине города Осташкова в кювете обнаружили автомобиль марки «Фольксваген». На пассажирском сидении находился в бессознательном состоянии мужчина со множественными телесными повреждениями. Пострадавший был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Оказалось, что накануне в дом к 75-летнему мужчине ворвался неизвестный, который избил его, после чего похитил все деньги. Затем поджог дом, а хозяина связал и на автомашине, принадлежащей пенсионеру, вывез в неизвестном направлении. В результате поджога, дом полностью был уничтожен. Общий ущерб составил  более полутора миллиона рублей.

Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку на злоумышленника. Вскоре удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. 48-летний житель Осташковского района был доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Он заключён под стражу.

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Метки: разбой криминал разбойное нападение сжёг дом украл деньги угнал машину Избил пенсионера
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Комментарии (12)

  • jazz-y 
    ...стабильность и благополучие...
    23.08.2017 10:35
    1 | 4

    • maxxx72 
      Россия занимает первое почетное место по уровню убийств на 100 тысяч человек населения среди европейских стран.
      23.08.2017 10:49
      0 | 2

      • BEKTOP 
        Сказать, что Россия занимает первое место среди ВСЕХ стран Европы по числу умышленных убийств на 100 000 населения- значит, вообще ничего не сказать. Потому что Россия опережает по этому показателю В РАЗЫ (!!) большинство европейских государств, и в частности все страны " старой Европы( т.н. "гейропы" на языке поцреотов и духовноскрепников).
Что характерно- в "молодых" странах Европы, которые исторически какое-то  время находились в той или иной степени  под влиянием России ( бывшие республики СССР и страны восточной Европы, входившие в состав Росимперии), в этих странах показатель числа убийств на 100 000  больше  , чем в странах, которые никогда не были под влиянием России. Но при этом гораздо меньше, чем в самой РФ.

Так что разговоры о каком-то особом типе духовности и влиянии "русского мира" (судя хотя бы по этим показателям) совсем не лишены оснований.

2. Но не все так плохо.
Где-то и мы впереди.
В частности , по количеству полицейских на 100 000 населения  Россия также занимает первое место среди всех государств Европы.
Хоть какой-то повод для гордости и свидетельство особого типа духовности и наличия дополнительных хромосом.
        23.08.2017 11:26
        0 | 2

        • BEKTOP 
          Вот данные УНП ООН(Управление ООН по наркотикам и преступности).
количество умышленных убийств на 100 000 населения: 


Россия- 10,2
Украина- 5,2
Польша-1,1
Дания- 0,9
Финляндия-2,2
Великобритания -1,2
Испания - 0,8
Германия- 0,8
Aвстрия- 0,6
Франция - 1,1
Швейцария- 0,7

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149094
Данные за 2012-й год, несколько устаревшие, но соотношение показателей и общая картина остаются теми же самыми.
Ради справедливости надо отметить, что на планете есть страны, в которых показатель умышленных убийств еще выше, чем в России, в частности многие африканские страны и некоторые страны Латинской Америки .
          23.08.2017 11:55
          0 | 2

          • Varg 
            Более свежие цифры - 9,2
http://gtmarket.ru/ratings/homicide-rate/info
            23.08.2017 12:24
            0 | 0

          • Alx 
            Однако, не так и много убийств в РФ. Сравнимо с СССР 80-х годов, когда была стабильность, вера в завтрашний день  и дети не боялись гулять на улице. И в два раза меньше, чем в начале века при царе.
            23.08.2017 12:26
            0 | 0

  • hatamoto san 
    дом-то зачем поджег, дебил, раз потерпевшего все равно вывез???
    23.08.2017 10:44
    0 | 2

    • maxxx72 
      Следы заметал. Как в кино. Судя по тому что взяли его сразу хитрец тот еще.
      23.08.2017 10:48
      0 | 2

      • hatamoto san 
        сам себя перехитрил, будет теперь хитро снеговиков лепить...
        23.08.2017 11:26
        0 | 0

  • Эго 
    Да...  голосую за возвращение смертной казни.
    23.08.2017 11:39
    0 | 0

    • BEKTOP 
      А почему вы  вообще уверены, что смертную казнь будут давать убийцам??
Если вернут смертную казнь- то это будет высшая мера.
Но разве у нас сегодня суды  так уж часто склонны давать убийцам высшую меру? Да 20 лет и то редко дают, чаще за убийства в России дают  лет 7-10.
Какой вообще смысл о возвращении смертной казни скулить , если в России за убийства и другие тяжкие преступления против личности вообще много не дают? И уж тем более убийцам  не будут давать  и смертную казнь.
Вы лучше не онанируйте на возвращение смертной казни, a для начала добейтесь, чтобы в стране давали адекватные сроки и ужесточили отношение  к преступлениям против личности. Сейчас же все идет к тому, что за убийство и 8 лет давать будут редко, а нападения и попои- так и вовсе декриминал
Разговоры о возвращении смертной кпзни- это не более чем средство отвлечения внимания от реальных проблем.
Примерно то же самое средство отвлечения внимания от острых проблем, как разговоры про "электронную очередь " в поликлиниках.
Будет электронная очередь или ее не будет вовсе, никакие проблемы в здравоохранении от этого не зависят. Так же и смертная казнь- будет она или нет, на уровень преступности это точно никак не повлияет.Возможно, повысит его косвенным образом за счет дегуманизации общества.
Возможно, не случайно, что  самый низкий уровень умышленных убийств  и других тяжких преступлений против личности наблюдается в странах, в которых отменена смертная казнь. (Я там выше некоторые показатели европейских стран приводил. Ведь как-то добились их и без смертной казни.).
      23.08.2017 12:19
      0 | 2

  • dojdinka 
    Один из аргументов, почему всегда буду против смертной казни - судебная ошибка. Даже если докажут невиновность казнённого, вернуть смогут лишь доброе имя, но никак не жизнь.
    23.08.2017 12:28
    0 | 0
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