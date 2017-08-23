В Тверской области совершено разбойное нападение: пенсионера ограбили, жестоко избили, сожгли дом и бросили умирать в машине

Вечером 22 августа сотрудники ГИБДД на окраине города Осташкова в кювете обнаружили автомобиль марки «Фольксваген». На пассажирском сидении находился в бессознательном состоянии мужчина со множественными телесными повреждениями. Пострадавший был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Оказалось, что накануне в дом к 75-летнему мужчине ворвался неизвестный, который избил его, после чего похитил все деньги. Затем поджог дом, а хозяина связал и на автомашине, принадлежащей пенсионеру, вывез в неизвестном направлении. В результате поджога, дом полностью был уничтожен. Общий ущерб составил более полутора миллиона рублей.

Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку на злоумышленника. Вскоре удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. 48-летний житель Осташковского района был доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Он заключён под стражу.