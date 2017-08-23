В Твери велосипедист на скорости врезался в открытую дверь автомобиля

ДТП произошло 23 августа на Волоколамском проспекте, 25. «Волга» ехала по правой полосе в пробке. Когда поток машин остановился, пассажир, находящийся на переднем сидении автомобиля, начал выходить.

В это время по правой обочине двигался велосипедист. Как говорит пассажир «Волги», на большой скорости. Велосипедист врезался в открытую дверь и получил травму плеча. Мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.