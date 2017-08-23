В Твери вынесен приговор мужчине, истязавшему малолетнего сына

В период с 1 декабря 2016 по 18 марта 2017 года мужчина применял в отношении 2-летнего сына негуманные и жестокие методы воспитания: систематически избивал ребёнка. Прокуратура Центрального района г. Твери поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Твери по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Приговором подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.