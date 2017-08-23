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В Твери идёт полным ходом реконструкция теплосетей

В Твери идёт полным ходом реконструкция теплосетей - ТИА
23 Августа 2017 10:01
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Фоторепортаж

В этом году в Твери проводится одна из самых масштабных работ по реконструкции теплосетей города. Работы проводятся на четырех объектах в Московском, Заволжском и Центральном районах города. Коммунальщики вырезают старые трубы и устанавливают новые из высокопрочной стали. И это не просто обновление, а улучшения теплосети города.

Казалось бы, совсем недавно подрядные организации преступили к работам, но набраны такие высокие темпы, что уже сейчас на некоторых участках территории готовятся к благоустройству.

Например, на улице Резинстроя часть территории, где уже заменили теплосети, засыпана грунтом. На днях планируется вывезти мусор и подготовить участок к асфальтированию. Здесь работы ведутся с запасом прочности на будущее. Благодаря увеличению диаметра магистральной теплосети, новостройки не будут экстренно подключаться к теплоснабжению, а целенаправленно для их нужд ООО «Тверская генерация» подготовила резерв.

Ударными темпами работы идут и на центральной улице областной столицы. На Новоторжской подрядная организация монтирует верхние лотки перекрытия, а со стороны Свободного переулка уже в ближайшее время приступят к асфальтированию.

Самый большой район по территории и численности проживания жителей – Заволжский район Твери. Поэтому тут сразу 2 объекта реконструкции.

На оживленной площади Конституции и участке от улицы Луначарского до Петербуржского шоссе работы ведутся практически непрерывно. На днях монтажные работы будут полностью завершены.

На улице Мичурина ремонт идет поэтапно. Чтобы у граждан была возможность оставлять свои автомобили вдоль дорог, подрядная организация, закончив работы на небольшом участке, засыпает его и сразу приступает к следующему.

Такая интенсивная работа на всех объектах позволяет успевать за графиком и при этом сохранять высокое качество работ. На объекты в каждодневном режиме поступают необходимые материалы и идут работы.

За работами по реконструкции могут наблюдать не только контрольные органы и специалисты, но и каждый, кто пожелает. Для этого на сайте ООО «Тверская генерация» нужно зайти в специальный раздел «Онлайн трансляция работ» и с помощью веб-камер в режиме реального времени наблюдать за ходом обновления тепловых сетей областной столицы.

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Метки: тверская генерация реконструкция теплосетей
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