Обладательницей самой красивой улыбки Вселенной 2017 года стала тверичанка

Наша землячка 36-летняя Анастасия Посмашных получила титул «Улыбка Вселенной 2017». На втором месте оказалась девушка из Литвы Валерия Дмитриева, которая получила титул «Вторая Улыбка Вселенной 2017». Третью строчку замыкает Ирина Железогло из Израиля с титулом «Третья Улыбка Вселенной 2017».





Теперь обладательница титула «Улыбка Вселенной 2017» получит возможность участия в составе жюри международных конкурсах красоты. Также Анастасия Посмашных получает денежный приз в размере 2000$.