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Обладательницей самой красивой улыбки Вселенной 2017 года стала тверичанка

Обладательницей самой красивой улыбки Вселенной 2017 года стала тверичанка - ТИА
23 Августа 2017 09:45
Автор:

Фоторепортаж

Наша землячка 36-летняя Анастасия Посмашных получила титул «Улыбка Вселенной 2017». На втором месте оказалась девушка из Литвы Валерия Дмитриева, которая получила титул «Вторая Улыбка Вселенной 2017». Третью строчку замыкает Ирина Железогло из Израиля с титулом «Третья Улыбка Вселенной 2017».


 
Теперь обладательница титула «Улыбка Вселенной 2017» получит возможность участия в составе жюри международных конкурсах красоты. Также Анастасия Посмашных получает денежный приз в размере 2000$.

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Метки: Улыбка Вселенной 2017 анастасия посмашных
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Комментарии (15)

  • Rocker1986 
    Остановите Вселенную...я выйду
    23.08.2017 10:16
    2 | 5

  • dojdinka 
    Вот вроде бы порадоваться нужно, за свою, тверскую... Ан нет, ловлю себя на мысли, а что скажет по этому поводу Наидобрейший кротец, сразу же его забанят, или дадут высказаться?
    23.08.2017 10:31
    0 | 5

  • ArT1986 
    Новые каноны красоты нынче не иначе
    23.08.2017 10:34
    0 | 4

  • Beqbmak 
    Конкурс проходил в санатории для слепых. ..
    23.08.2017 10:34
    2 | 6

  • Житель подземелья 
    Не, ну на второй фотке таки вполне, а вот оскал на первой как-то так себе. Хотя 2000 баксов в общем-то за просто так - это определенное везение.
    23.08.2017 10:47
    0 | 3

  • Astra 
    Прекрасная улыбка. А некоторым бы почаще в зеркало.
    23.08.2017 10:49
    6 | 2

  • hatamoto san 
    да, полоскали тут полоскали оскал вервольфа, а она все равно победила
ну и ладно, ну и поздравляем!
    23.08.2017 10:55
    0 | 3

  • Beqbmak 
    Всё сама достигла, чтобы не говорили
И это всё не насосала, а подарили.

Припев:
Не насосала, а подарили,
Шубу машину и брюлики на мобиле
Не насосала, а подарили....
    23.08.2017 11:00
    2 | 1

  • Эго 
    Мои поздравления победительнице!
Мои соболезнования Кртеку.))
    23.08.2017 11:06
    1 | 2

  • Добрый крот 
    Всё уже сказано Ильфом и Петровым.)
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    23.08.2017 11:16
    0 | 3

  • horton 
    Даже нечего больше сказать про улыбку...
Но названия у титулов очень впечатляют: «В͟т͟о͟р͟а͟я͟  Улыбка Вселенной 2017», «Т͟р͟е͟т͟ь͟я͟  Улыбка Вселенной 2017».
    23.08.2017 11:25
    0 | 1

    • Добрый крот 
      Смех смехом, ирония иронией, но ведь эта т.н. победа в т.н. конкурсе есть прямое отображение деградации общества. Снижается уровень требований во всём, в образовании, медицине, культуре, искусстве и пр. Вот и обычная женщина-домохозяйка с кричащим макияжем даже не средней руки, кучкой таких же "аристократов" от плуга признана красивой. Ради сравнения вглядитесь в лица настоящей аристократии на старых фото прошлых веков. Только там есть и красота, и одухотворённость линий, и ум, и душа. В данном варианте-только ширпотреб и штампы.
      23.08.2017 11:37
      0 | 2

      • Житель подземелья 
        Какая, к ляху, аристократия прошлых веков? Если только мужская. Да и одухотворенность аршином общим не измеришь. А если такие конкурсы востребованы, то пусть будут, лично мне от них ни жарко, ни холодно.
        23.08.2017 11:52
        0 | 0

        • Добрый крот 
          Каждому ( каждой ) своё. "— ... Будущее России темно и туманно. Если представить себе человека, способного заглянуть в её будущее лет этак на сто, что откроется его взору? Всеобщее падение нравов, распад великой державы, обнищание населяющих её народов, рыскающих, подобно диким зверям, в поисках куска хлеба, массовое впадение в идиотизм!.. Для несчастных российских женщин самой престижной профессией станет профессия валютной проститутки! Да, да, господа! Проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и доллары Северо-Американских Штатов.
— Отчего же не за рубли?
— Да кому они будут нужны, деревянные! Ведь рубль будет дешевле бумаги, на которой его печатают!" к/ф "Сны", 1993.
          23.08.2017 12:20
          0 | 0

  • 1234@1234 
    За показ зубов 2000$ ! Сколько же за показ задницы заплатят...!?
    23.08.2017 11:38
    0 | 1
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