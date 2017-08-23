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На Калининской АЭС прошел День молодого специалиста

23 Августа 2017 09:03
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Фоторепортаж

19 августа на Калининской АЭС прошел День молодого специалиста. Его организатором выступила Молодежная общественная организация станции. Мероприятие проводится, чтобы познакомить недавно принятых выпускников вузов с историей станции, с коллективом и существующими традициями.

Для молодых специалистов и молодых работников были организованы командообразующие, спортивные и интеллектуальные игры. Кроме того, в программу Дня молодого специалиста был включен психологический тренинг, который провели сотрудники лаборатории психофизиологического обеспечения Калининской АЭС. Тренинг помог молодым атомщикам обозначить свои внутренние возможности для повышения личной эффективности и вовлеченности. Важные ресурсы для достижения желаемых целей – активность, глубокие знания и заинтересованность в общем положительном результате. Именно этого и пожелала молодежи председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Ирина Лисевцева. Она подчеркнула, что успеху способствуют развитие профессионализма, осознанное отношение к делу и любовь к предприятию.

- День молодого специалиста Калининской АЭС – добрая и необходимая традиция. На протяжении долгого времени она прочно закрепилась на нашем предприятии, помогая вновь принятым сотрудникам успешнее адаптироваться в коллективе и правильнее понимать свои профессиональные задачи и место в общем производственном процессе.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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Комментарии (1)

  • horton 
    "сотрудники лаборатории психофизиологического обеспечения"...
Ого! Это только на АЭС такое обеспечение бывает? )
    23.08.2017 09:22
    0 | 0
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