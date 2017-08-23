tvernews.ru
23 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверские приставы проведут "горячую линию" по вопросам алиментов

22 Августа 2017 21:40
Автор:

В рамках ежегодной акции «Заплати алименты – собери ребенка в школу» в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области пройдет «Горячая телефонная линия» по вопросам взыскания алиментов.

24 и 28 августа  каждый обратившийся по телефону сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, о применении мер принудительного исполнения к должнику, например таких, как обращение взыскания на имущество, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, применение ограничения на пользование должником специальным правом,  привлечение к административной и уголовной ответственности.

Задать вопросы  с 10 до 13 часов можно 24 августа 2017 года по телефону: 8(4822) 55-92-05 и 28 августа 2017 года по телефону: 8(4822)55-91-18, сообщает пресс-служба ФССП по Тверской области

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: горячая линия алименты Заплати алименты – собери ребенка в школу
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Rina 
    Показуха! Заставьте приставов РАБОТАТЬ!
    22.08.2017 22:45
    0 | 1

    • vanicozakov1 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      23.08.2017 00:33
      0 | 0

  • Бегемот 
    Тверские приставы ждут кто бы за них работу сделал
    22.08.2017 22:45
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
59

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
51

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100