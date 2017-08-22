В Тверской области пропала 86-летняя Надежда Рябова

В Тверской области пропала Рябова Надежда Ивановна 1931 года рождения. 21 августа примерно в 17:30 пенсионерка ушла из своего дома в деревне Коршиково Дорожаевского сельского поселения Зубцовского района на прогулку и не вернулась. До настоящего времени, 22 августа, её местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшей сообщать по телефону 8-920-165-08-85 и 8-915-722-55-66, сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова»