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В Тверской области лучшие преподаватели получат премии

22 Августа 2017 20:02
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В Тверской области победителям и участникам областного конкурса «Преподаватель года» и «Мастер производственного обучения года» будут присуждаться денежные премии. Такое решение было принято на заседании Правительства Тверской области 22 августа.
Размер ежегодной премии для победителей конкурсов составит 80 тыс. рублей, за 2 и 3 места по 50 тыс. рублей.
В 2017 году в региональном этапе состязаний приняли участие 47 преподавателей и мастеров производственного обучения из 38 профессиональных образовательных организаций Верхневолжья. Каждый конкурсант достойно защитил честь профессии, проявил незаурядный талант, компетентность, инновационный подход и любовь к своему делу.

Победителем областного конкурса «Преподаватель года-2017» стала Елена Туровцева из тверского медицинского колледжа, 2 место у преподавателя тверского технологического колледжа Алены Тихоновой, 3 место – у преподавателя старицкого колледжа Александра Шиткова.

Лучшим мастером производственного обучения в этом году была признана Елена Карасева из тверского торгово-экономического колледжа, 2 место занял Владимир Калинин из западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева, 3 место – Тамара Сысоева из тверского колледжа сервиса и туризма,  сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: премии преподавателям
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Комментарии (3)

  • Szpilki 
    80 тысяч в нормальном государстве учитель получает в неделю.
    22.08.2017 20:52
    0 | 0

    • nynkuH 
      а где ты видел у нас нормальное государство?
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      Прикрепленное видео
      22.08.2017 21:48
      0 | 0

    • vanicozakov1 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      23.08.2017 00:33
      0 | 0
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