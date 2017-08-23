В Тверской области лучшие преподаватели получат премии

В Тверской области победителям и участникам областного конкурса «Преподаватель года» и «Мастер производственного обучения года» будут присуждаться денежные премии. Такое решение было принято на заседании Правительства Тверской области 22 августа.
Размер ежегодной премии для победителей конкурсов составит 80 тыс. рублей, за 2 и 3 места по 50 тыс. рублей.
В 2017 году в региональном этапе состязаний приняли участие 47 преподавателей и мастеров производственного обучения из 38 профессиональных образовательных организаций Верхневолжья. Каждый конкурсант достойно защитил честь профессии, проявил незаурядный талант, компетентность, инновационный подход и любовь к своему делу.
Победителем областного конкурса «Преподаватель года-2017» стала Елена Туровцева из тверского медицинского колледжа, 2 место у преподавателя тверского технологического колледжа Алены Тихоновой, 3 место – у преподавателя старицкого колледжа Александра Шиткова.
Лучшим мастером производственного обучения в этом году была признана Елена Карасева из тверского торгово-экономического колледжа, 2 место занял Владимир Калинин из западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева, 3 место – Тамара Сысоева из тверского колледжа сервиса и туризма, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области
Комментарии (3)
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Szpilki
22.08.2017 20:52
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nynkuH
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22.08.2017 21:48
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vanicozakov1
23.08.2017 00:33
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