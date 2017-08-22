Из-за ремонта дороги на проспекте Чайковского в Твери временно не будут ходить трамваи

В связи с ремонтом дорожного покрытия и трамвайных путей на участке проспекта Чайковского в Твери с 24 августа по 4 сентября временно прекращается движение трамваев.

Напомним, что в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой, в Твери реализуется самая масштабная за последние годы ремонтная кампания. Привести в нормативное состояние планируется две основные магистрали города - от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

Одновременно с ремонтом дорожного покрытия на участке проспекта Чайковского от площади Капошвара до улицы Ерофеева планируется произвести работы по ремонту трамвайных путей. Они начнутся 24 августа и будут производиться на протяжении двенадцати дней. На этот период движение трамваев будет временно прекращено.

Как сообщил директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычев, для сохранения транспортной доступности центральной части города, вокзалов и ближнего Заволжья на время закрытия трамвайного движения будет изменён автобусный маршрут №30. Автобусы будут следовать от Речного вокзала до автовокзала, количество единиц подвижного состава на маршруте будет увеличено, а интервалы движения – сокращены, сообщает Управление информации администрации города Твери