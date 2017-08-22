В Тверской области на ремонт Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов направят 4,3 млн. рублей

В этом году в Тверской области планируется провести ремонт в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 4,3 млн. рублей. Вопрос обсудили на заседании Правительства Тверской области 22 августа.

Дом-интернат рассчитан на 621 койко-место, сейчас в нем проживают 575 человек. В 2017 году запланирован ремонт пятого этажа второго корпуса и бани-прачечной.

Федеральные средства на укрепление материально-технической базы учреждения выделены по социальной программе Пенсионного фонда РФ. Также данной программой предусмотрено финансирование обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности. С учетом областных средств на эти мероприятия будет направлено более 670 тыс. рублей.

Кроме того, на заседании было принято решение об увеличении бюджета отрасли соцзащиты за счет поступления средств федерального бюджета по другим направлениям. В частности, на компенсацию оплаты услуг ЖКХ федеральным льготникам дополнительно выделено более 130 млн. рублей. Этим видом поддержки в регионе ежемесячно пользуются более 137 тыс. человек.

Также на 82 млн. рублей увеличены бюджетные ассигнования на выполнение майских указов Президента РФ. Средства направлены на повышение зарплат соцработников, врачей, среднего и младшего медперсонала, педагогических работников в учреждениях для детей-сирот, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области