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В День государственного флага 37 жителей Тверской области получили государственные и региональные награды

22 Августа 2017 18:30
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22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 37 жителям Верхневолжья.

Государственная награда Российской Федерации – Медаль Суворова – вручена Вадиму Кочеткову, полковнику, начальнику научно-исследовательского управления Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны РФ.

Высшей региональной награды – Почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» – удостоены генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков и член Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области, генерал-майор в отставке Геннадий Виноградов.

Игорь Руденя вручил Нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» представителям сферы высшего образования региона: ректору Тверского государственного технического университета Андрею Твардовскому, декану физико-технического факультета Тверского государственного университета Борису Педько и заведующему кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной сельскохозяйственной академии Алексею Романову.

Кроме того, 31 жителю Верхневолжья присвоены звания почетных работников в сферах здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты населения, строительства, торговли и услуг, транспортной отрасли, физкультуры, спорта и туризма, экономики, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

 

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Метки: государственные награды региональные награды день государственного флага российской федерации
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