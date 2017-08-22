«У тверской безработицы мужское и взрослое лицо»: кабмин решал, что делать с ситуацией на рынке труда

Ситуацию с безработицей в Тверской области обсудили на заседании правительства 22 августа. Много цифр и интересной аналитики: как связан крах Стекольного завода в Фирово с развалом семей, почему губернатор сравнил правительство региона с райсобесом и какое «лицо» у тверской безработицы.

Заседание начал губернатор со слов Владимира Путина о том, что дефицит кадров является одной из главных причин недостаточного развития национальной экономики. Примерно то же происходит и в Тверской области. Особенно от нехватки кадров страдают промышленные производство, системы здравоохранения и образования. Чтобы ликвидировать дефицит, надо работать всем министерствам и управлениям, сказал Игорь Руденя.

Цифры по безработице назвал и объяснил наконец-то утверждённый начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Сергей Исаев.

Число безработных на конец 2016 года составляет 6 900 человек. Свободных вакансий при этом больше на 1 200. В то время как в начале года пропорции были совсем другие: на 8 400 безработных 7 400 вакансий. В этом году Тверская область больше всего испытывает потребность в квалифицированных рабочих (40,7%), чуть меньше – в неквалифицированных (29,3 %), примерно столько же региону нужно инженерно-технических работников (27,7%) и практически не нужны Верхневолжью руководители и главные специалисты (всего 2,3%).

По количеству безработных Тверская область находится на 10 месте в ЦФО и 27-м в России. Вроде бы не самые плохие показатели. Однако среди работающего населения 4 600 человек работают в режиме неполного рабочего времени или же находятся в простое. А только за 7 месяцев 2017 года были уволены 3 600 работников во всей Тверской области. Из них самыми увольняемыми оказались сотрудники предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 30 % уволенных. На втором месте – госслужащие – 13,2 %.

Такие показатели уволенных Сергей Исаев объяснил оптимизационными мероприятиями, которые проводились на Удомельской атомной станции. Все процессы в обществе взаимосвязаны, поэтому высвобождение одних не могло не повлиять сокращение сотрудников гостиниц и общественного питания, как сказал руководитель управления.

За поиском работы в службу занятости обратилось в 2017 году 26,1 тысяча человек. Это на 103 % больше, чем в прошлом году. Из них 27 % работающих граждан (на 5% больше, чем в 2016-м), что по мнению Сергея Исаева, говорит об оздоровлении экономики.

Разница между спросом и предложением в городах и сельских районах просто огромная: в крупных муниципалитетах области на 10 800 вакансий работу ищут 4 000 человек, а в сельской местности – на 2 500 вакансий 4 500 работников.

Самая сложная ситуация с безработицей в Фировском районе. Уровень её почти в 6(!) раз выше, чем в крупных районах Тверской области. Причины вполне объективные – закрытие Стекольного завода. Чуть лучше, чем в Фировском, ситуация в Жарковском районе. Там уровень безработицы в 4 раза выше среднего по регионе.

Самый большой объем неполной занятости среди всех районов Тверской области в Ржевском: 498 человек. Предположительно, там ещё будут уволены работники Кирпичного завода и Ржевского домостроительного комбината. Примерно в такой же ситуации Кашинский район с его заводом электроаппаратуры и Лихославль с Радиаторным заводом.

Одной из главных причин сложившегося на рынке труда положения является то, что число трудоспособного населения Тверской области снижается, а его средний возраст неуклонно растет.

А вот во внешней трудовой миграции – позитивные результаты. Количество выданных квот на привлечение иностранных работников из стран визового режима въезда снизилось с 733 в 2014 году до 303 в 2017. А эти места заняли российские граждане.

После выступления основного докладчика губернатор дал слово экспертам, которым явно было, что сказать. Руководитель Тверьстата Виктор Кулаков, во-первых, добавил, что впервые за многие годы в Тверской области наблюдается тенденция к увеличению количества работников, занятых в малом бизнесе. И это не может не радовать.

А во-вторых, увеличилось число отпусков без сохранения зарплаты. Вот на это, по мнению Виктора Кулакова, нужно обратить внимание, потому что показатель может говорить о скрытой безработице, которую в докладах управления по труду и занятости не покажут.

В завершении выступления Виктор Кулаков отметил повышение уровня зарплат в регионе и рассказал об исследованиях безработицы по методологии международной организации труда: доля безработных женщин составляет 45 %, а мужчин – 55%, при этом лица до 25 лет среди безработных составляют четверть.

- Исходя из этого можно сказать, что безработица в нашем регионе имеет взрослое и мужское лицо. Думаю, на это стоит обратить внимание управлению по труду.

Галина Лапушинская, доктор экономических наук, вернула присутствующих к проблемному Фировскому району:

- Это монофункциональная территория. Если мы не будем организовывать территории опережающего развития и просчитывать установление налоговых льгот на таких территориях или поддерживать самозанятость населения, то мы однозначно больше потратим межбюджетных средств, поддерживая их.

Про Фировский район высказалась и председатель Общественной палаты Тверской области Лидия Туманова:

- Все знают, что Фировский район был районом стекольным. Сейчас вся промышленность встала. И это породило ещё одну социальную проблему. Большая часть семей распалась: мужья уезжают на заработки вахтовым методом в Москву и в семьи не возвращаются. Помимо тяжелой ситуации с безработицей, там огромная социальная проблема. Если мы не будем решать вопрос с обеспечением рабочими местами, это приведет к полной деградации района.

Когда выступления закончились, слово взял губернатор. Во-первых, Игорь Руденя, дал поручение профильным министерствам провести переговоры с потенциальным инвестором, который думает о развитии стекольного производства в Тверской области. На следующей неделе они должны доложить о результатах.

Во-вторых, попросил вернуться к слайду, где указаны отчисления во внебюджетные фонды. Платежи за неработающее население выросли по сравнению с 2012 года на 2,5 миллиардов рублей и достигли 5 миллиардов:

- То есть деньги, которые могли уйти на развитие экономики, создание новых мест или сокращение внешнего долга, мы перечислили из бюджета за наших безработных? Я прошу все профильные министерства проанализировать эту цифру и в недельный срок доложить мне. Потому что мы уже похожи на райсобес в масштабах округа. Мы просто поедаем эти деньги, а не развиваем экономику. Просто «летим в социалку» и съедаем деньги тех, кто их зарабатывает.

Губернатор поручил составить план по сокращению этой цифры, кроме того, правительство до 2021 года ежеквартально будет рассматривать этот вопрос в разрезе отраслей и муниципальных образований. Совещания будет проводить лично Игорь Руденя.