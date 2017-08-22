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За "липовый" больничный врача приговорили к 30 000 рублей штрафа

22 Августа 2017 14:54
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 Удомельский городской суд Тверской области рассмотрел уголовное дело врача, обвиняемой в преступлении по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из личной заинтересованности).

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2017 года врач общей практики Таракинского офиса ВОП ФБУЗ «ЦМСЧ № 141 ФМБА России» внесла ложные сведения о состоянии здоровья пациента в листок нетрудоспособности и амбулаторную медицинскую карту и выдала "липовый" больничный.

В судебном заседании подсудимая З. заявила о полном признании вины в совершении преступления.

Приговором суда женщина признана виновной, и ей назначен штрафа в размере 30 000 рублей. Сообщает пресс-служба Удомельского городского суда.

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Метки: липовый больничный
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Комментарии (2)

  • Добрый крот 
    Провокаторы от УЭБ и ПК не дремлют.)
    22.08.2017 15:05
    0 | 2

  • леха мамонтов 
    преступление века не иначе
    22.08.2017 18:10
    0 | 1
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