Торжок приглашает на праздник "Спасовки"

26 августа на территории Новоторжского кремля, в музейном комплексе ВИЭМ пройдёт праздник

"Спасовки".

В августе русские люди справляли три праздника, посвященных Всемилостивому Спасу: 1/14 августа - "Спас на воде" (медовый), 6/19 августа - "Спас на горе" (яблочный) и 16/29 августа - "Спас на полотне" (ореховый).

Приглашаем в Новоторжский кремль поучаствовать в народных гуляниях "Спасовки". Вас ждут народные песни, игры, забавы. Как всегда много полезной информации, веселья и отличного настроения!

Гостей будут угощать медом первого сбора и яблоками.