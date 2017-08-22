Байкера, который проехал по Кимрам со скоростью 233 км/ч, теперь разыскивает ГИБДД

20 августа, около 01.00 в городе Кимры Тверской области неизвестный водитель мотоцикла белого цвета, предположительно марки Хонда, проехал по Савеловскому мосту через Волгу со значительным превышением скорости - 233 км/ч. Совершенным поступком мотоциклист подверг опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимрский» просит сообщить любую значимую информацию для установления личности водителя мотоцикла по тел. ОГИБДД: 8(48236)3-11-31, 8(48236)3-11-04 или написать в личном сообщении на интернет-страницах ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».