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Байкера, который проехал по Кимрам со скоростью 233 км/ч, теперь разыскивает ГИБДД

22 Августа 2017 14:21
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Видео

20 августа, около 01.00 в городе Кимры Тверской области неизвестный водитель мотоцикла белого цвета, предположительно марки Хонда, проехал по Савеловскому мосту через Волгу со значительным превышением скорости - 233 км/ч. Совершенным поступком мотоциклист подверг опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимрский» просит сообщить любую значимую информацию для установления личности водителя мотоцикла по тел. ОГИБДД: 8(48236)3-11-31, 8(48236)3-11-04 или написать в личном сообщении на интернет-страницах ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

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Метки: байкер байкер проехал по городу большая скорость кимры гибдд превышение скорости байкер в кимрах
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Комментарии (8)

  • Paul_Moriarty 
    Дело было как-то так...
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    22.08.2017 14:34
    0 | 4

  • nynkuH 
    Ищи ветра в поле
    22.08.2017 15:05
    0 | 4

  • TvereZ 
    Нидагоняд )))
    22.08.2017 15:17
    0 | 4

  • Bonch 
       Хочу  помочь ГАИ!  Вот  его  фоторобот. ;-) 100 %  это был  он!
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 15:24
    0 | 3

  • ЧЕПАЕВ 
    рано или поздно его найдут, и .... похоронят
    22.08.2017 15:29
    0 | 4

  • Kolyan 
    Эт точно.
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 16:07
    0 | 3

  • jj_men 
                             Ищут пожарные,
                         Ищет милиция,
                         Ищут фотографы
                         В нашей столице,
                         Ищут давно,
                         Но не могут найти
                         Парня какого-то
                         Лет двадцати.

                         Среднего роста,
                         Плечистый и крепкий,
                         Гоняет на белой
                         Мотоциклетке.
                         Знак ЯДЕБИЛ
                         На груди у него.
                         Больше не знают
                         О нем ничего.
    22.08.2017 18:25
    0 | 4

  • SuperSemen69 
    Байкеры говорят, что сообщили этому герою, что его ищут. Но он обос....ся, простите- испугался, что его лишат прав. Ну что сказать — "мужик", выпендрился и в кусты. Браво!
    22.08.2017 19:11
    0 | 1
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