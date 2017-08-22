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В Тверской области за год отстрелят почти 2000 лосей и более 270 медведей

22 Августа 2017 14:09
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В Тверской области утвердили лимиты добычи лося, благородного и пятнистого оленей, косули, бурого медведя, рыси, выдры и барсука на период до 1 августа 2018 года .

Так, в сезоне охоты 2017-2018 годов лимит на добычу лося составляет– 1923 особи, благородного оленя –148 особей, пятнистого оленя – 121 особь, косули – 8 особей, бурого медведя – 273 особи, рыси - 11 особей, выдры - 13 особей, барсука – 97 особи. Квоты распределены по охотничьим угодьям на территории Тверской области.

Прием заявлений на разрешение охоты начинается 21 августа 2017 года.

Добавим также, лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Тверской области на сезон охоты 2017—2018 годов согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, обосновывающие материалы имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы.

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Метки: охота разрешение на охоту лимиты добычи зверя
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Комментарии (23)

  • Bonch 
      Охота - извращение.  С  чего  мы  решили,  что  у  нас  есть  право  решать скольки медведям жить, а  сколько расстрелять ни за  что ни  про что?
   Давайте  на  минуту  представим, что на  Земле  есть более сильные и развитые  существа, которые  будут  решать сколько людей  отстрелять, а сколько оставить? Как  нам  это  понравится?
    22.08.2017 14:17
    11 | 6

    • Georgchen 
      Крыс, надо понимать, травить тоже не надо?
      22.08.2017 14:57
      3 | 7

    • TvereZ 
      Вы, так понимаю, мирно сосуществуете с тараканами, клопами, блохами и вшами? )))
      22.08.2017 15:14
      2 | 4

  • Naum 
    Правильно, давайте мясо есть не будем, пусть живут зверюшки. А еще и овощи и фрукты не будем срывать, им ведь тоже больно. Растет себе подсолнух и ни кто не вправе его трогать, пусть на солнышке нежится.  Так можно до маразма дойти. Лимит утверждается на охотничьи ресурсы, популяцию которых поддерживают охотничьи хозяйства, они кормят зверя, вакцины выкладывают, следят за популяцией. А к добыче утверждают не более 20 % от численности зверя. Популяция тех же лосей превышает нормы, что подтверждается многочисленными ДТП на дорогах с участием лосей.
    22.08.2017 14:29
    5 | 6

    • SeregaTver 
      А может машин стало больше, давайте отстреливать лишних водителей))))))
      22.08.2017 14:32
      4 | 6

  • Bonch 
      Кто-то тут блох от  медведей не  отличает  что ли ? ;-)  О чём  говорите-то вообще ?:)

    Ну а тех же крыс можно  выводить и более гуманными  методами - есть препараты прекращающие их  репродукцию.
  Ну  а лоси и медведи прекрасно сотни тысяч лет  жили  без  наших охотников  с  нарезными  карабинами и оптикой,  и без  наших ядохимикатов, и  лесов  было вчетверо больше, а  автострад  меньше.  Человечество рубит сук, на  котором  само  сидит.
    Да  и смысл  моего  поста  не  про утилитарный аспект, а  про  моральный.
    22.08.2017 15:21
    4 | 4

    • Georgchen 
      Это что же у вас тогда получается? Все животные равны, но некоторые ровнее? У людей и медведей получается прав больше, чем у крыс? Зоофашизмом попахивает.
А вредных людей можно выводить препаратами, прекращающими их репродукцию?
      22.08.2017 17:52
      2 | 2

    • Naum 
      А какое моральное право Вы имеете крыс гуманными методами уничтожать ? Они жить хотят и не виноваты, что им люди мешают. Они тоже жить хотят. Вы определитесь на чьей стороне танцуете. Чем крыса хуже лося ?
      22.08.2017 19:21
      1 | 0

  • Добрый крот 
    Надеюсь, что какого-нибудь охотника-смельчака немного лось потопчет или медведь помнёт.) Не до смерти, тока до усрачки.
    22.08.2017 15:23
    3 | 6

    • peshehod 
      10 сентября медведь всех помнет и потопчет в электоральном экстазе)
      22.08.2017 17:19
      0 | 3

  • Beqbmak 
    маловато в этом году...нам самом деле добывают гораздо меньше,очень много коммерческих охот угодий.
    22.08.2017 15:44
    2 | 0

  • Net. 
    Убийцы потирают руки-есть повод карабинчик новый опробовать, удаль молодецкую показать. Забрать чужую жизнь, увидеть боль и страх в глазах и испытать при этом величайшую радость... Желаю каждому  охотнику однажды стать добычей.
    22.08.2017 16:31
    3 | 2

    • Beqbmak 
      сразу видно диванного эксперта в области охоты...ничего вы не увидите в глазах животного ничего...я когда добываю лосика одна мысль ну вот зиму с мясом....
      22.08.2017 17:53
      2 | 2

      • Net. 
        Beqbmak, а Вы загляните ему в глаза... может  быть кушать перехочется....
        22.08.2017 18:57
        2 | 0

        • Naum 
          А что же Вы в глаза свинье не смотрите, когда на шашлыки идете.
          22.08.2017 19:23
          0 | 0

          • Beqbmak 
            шубы,дубленки носить это кашерно..шашлыки и колбаску кушать тоже...или вы один из долбае..ов веганов?
            22.08.2017 19:46
            0 | 0

        • Beqbmak 
          каждый день смотрю ему в глаза глядя на стену..таксидермист поработал на славу.
          22.08.2017 19:50
          0 | 0

  • arcadi007 
    Интересно бы узнать сколько этого зверья постреляют москали а сколько тверчуки.
    22.08.2017 17:30
    1 | 1

    • Beqbmak 
      не только с мАсквы едут...с ярика псков питер смоленск....как то у нас в коллектив даже пару лет венгр приезжал.
      22.08.2017 17:57
      2 | 0

    • Naum 
      Тверских большинство.
      22.08.2017 19:24
      0 | 0

  • Vtveri 
    Где они столько медведя взяли?
    22.08.2017 19:50
    0 | 0

    • Beqbmak 
      если вы их не видите это не значит что их нет...Под калязиным не мало косолапова да и нелидово и з двина богаты мишой
      22.08.2017 19:54
      0 | 0
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