В Тверской области за год отстрелят почти 2000 лосей и более 270 медведей

В Тверской области утвердили лимиты добычи лося, благородного и пятнистого оленей, косули, бурого медведя, рыси, выдры и барсука на период до 1 августа 2018 года .

Так, в сезоне охоты 2017-2018 годов лимит на добычу лося составляет– 1923 особи, благородного оленя –148 особей, пятнистого оленя – 121 особь, косули – 8 особей, бурого медведя – 273 особи, рыси - 11 особей, выдры - 13 особей, барсука – 97 особи. Квоты распределены по охотничьим угодьям на территории Тверской области.

Прием заявлений на разрешение охоты начинается 21 августа 2017 года.

Добавим также, лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Тверской области на сезон охоты 2017—2018 годов согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, обосновывающие материалы имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы.