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3 сентября в Твери пройдёт Единый день записи в спортивные школы

22 Августа 2017 13:49
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3 сентября в Спорткомплексе «Юбилейный» с 10.00 до 12.00 состоится Единый день записи в спортивные школы в рамках Всероссийской информационно-оздоровительной акции «Волна здоровья». Главная цель - проинформировать родителей об услугах, предоставляемых государственными спортивными учреждениями.

3 сентября все желающие смогут познакомиться с тренерами, ведущими набор детей в  группы, узнать условия индивидуального отбора, требования к зачислению в спортивную школу. В 11.00 состоятся показательные выступления воспитанников государственных спортивных школ олимпийского резерва.

В настоящее время в Твери работают 10 спортшкол, подведомственных областному Комитету по физической культуре и спорту:

- Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой (СШОР по видам гребли)
Занятия: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт

- Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств (СШОР по видам единоборств)
Занятия: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, самбо, ушу, джиу-джитсу

- Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова (КСШОР № 1)
Занятия: танцевальный спорт, лыжные гонки, плавание

- Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 2 (КСШОР № 2)
Занятия: спортивное ориентирование, спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на АКД и минитрампе

- Спортивная школа олимпийского резерва по футболу (СШОР по футболу)
Занятия: футбол

- Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею (СШОР по хоккею)
Занятия: хоккей

- Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова (СШОР по ледовым видам спорта)
Занятия: фигурное катание на коньках, шорт-трек, конькобежный спорт

- Спортивная школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу (СШОР по боксу и кикбоксингу)
Занятия: бокс, кикбоксинг

- Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта (СШОР по игровым видам спорта)
Занятия: волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис , бадминтон

- Спортивно-адаптивная школа (САШ)
Занятия: велоспорт, адаптивная физическая культура: гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, футбол, хоккей

 

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Метки: спортивные школы запись в спортивные школы занятия спортом
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Комментарии (2)

  • hockey 
    угадайте куда отдам своего сына =)
    22.08.2017 15:13
    0 | 1

  • Paul_Moriarty 
    Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова (СШОР по ледовым видам спорта)
Занятия: фигурное катание на коньках, шорт-трек, конькобежный спорт

Стесняюсь спросить: а где в "Юбилейном" конькобежным спортом можно заниматься? Там есть 400-метровый каток?
    22.08.2017 15:19
    1 | 0
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