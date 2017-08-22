3 сентября в Твери пройдёт Единый день записи в спортивные школы

3 сентября в Спорткомплексе «Юбилейный» с 10.00 до 12.00 состоится Единый день записи в спортивные школы в рамках Всероссийской информационно-оздоровительной акции «Волна здоровья». Главная цель - проинформировать родителей об услугах, предоставляемых государственными спортивными учреждениями.

3 сентября все желающие смогут познакомиться с тренерами, ведущими набор детей в группы, узнать условия индивидуального отбора, требования к зачислению в спортивную школу. В 11.00 состоятся показательные выступления воспитанников государственных спортивных школ олимпийского резерва.

В настоящее время в Твери работают 10 спортшкол, подведомственных областному Комитету по физической культуре и спорту:

- Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой (СШОР по видам гребли)

Занятия: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт

- Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств (СШОР по видам единоборств)

Занятия: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, самбо, ушу, джиу-джитсу

- Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова (КСШОР № 1)

Занятия: танцевальный спорт, лыжные гонки, плавание

- Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 2 (КСШОР № 2)

Занятия: спортивное ориентирование, спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на АКД и минитрампе

- Спортивная школа олимпийского резерва по футболу (СШОР по футболу)

Занятия: футбол

- Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею (СШОР по хоккею)

Занятия: хоккей

- Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова (СШОР по ледовым видам спорта)

Занятия: фигурное катание на коньках, шорт-трек, конькобежный спорт

- Спортивная школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу (СШОР по боксу и кикбоксингу)

Занятия: бокс, кикбоксинг

- Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта (СШОР по игровым видам спорта)

Занятия: волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис , бадминтон

- Спортивно-адаптивная школа (САШ)

Занятия: велоспорт, адаптивная физическая культура: гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, футбол, хоккей