В Тверской области у сельхозкооператива украли металлическую печь

В дежурную часть МО МВД России «Торжокский» поступило заявление от руководителя одного из местных крестьянских фермерских хозяйств о краже. В полиции мужчина пояснил, что ночью со склада была похищена металлическая печь. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник взломал навесной замок и проник на склад сельхозкооператива, где совершил кражу.

В течении дежурных суток полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 39 – летний житель Торжокского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области.