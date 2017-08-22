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В Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с эскалатора и упала с шестиметровой высоты

В Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с эскалатора и упала с шестиметровой высоты - ТИА
22 Августа 2017 13:05
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Фоторепортаж

21 августа в Твери, в торговом центре «Рубин 2» с эскалатора упала школьница. Ребенка госпитализировали, очевидец происшествия рассказал ТИА, что сейчас у молодежи в почете развлечения с риском для жизни, вот и в этом случае пострадавшая виновата сама.

ЧП произошло около 20.00 на эскалаторе, соединяющем первый и второй этаж торгового комплекса «Рубин-2».

- Каждый день в торговый центр приходит много школьников, которые лазают по центру: забираются по техническим лестницам на третий и четвертый этажи, катаются на эскалаторах, носятся по коридорам, - рассказал ТИА продавец одного из торговых павильонов, очевидец происшествия. – Одна из излюбленных забав подростков -  кататься на эскалаторе с другой стороны перил. Они держатся за движущиеся поручни и скользят по узкой металлической дорожке вверх. Доехав до второго этажа, дети перелезают через перила и потом таким же образом спускаются вниз по соседнему эскалатору.

Дорожка, на которой стоят горе-экстремалы, шириной сантиметров 15-20. Вчера вечером здесь катались трое подростков, двое доехали до второго этажа и удачно перелезли через перила, а девочка сорвалась.

- Какой-то парень пытался внизу ее поймать, и частично ему это удалось, он немного смягчил удар. Если бы не он, неизвестно, выжила ли бы она. Ведь летела она метров 6 и упала на плитку. Когда врачи скорой увозили пострадавшую, она была в сознании. Говорят, что девочка из неблагополучной семьи, ее воспитывает одна бабушка.

Продавец считает, что вины торгового центра в случившемся нет. У эскалатора висят информационные таблички для тех, кто не знает, как им пользоваться.

- Охрана регулярно гоняет малолетних нарушителей, но на них это мало действует, да и к каждому столбу, лестнице, эскалатору охранника не приставишь, - высказал свое мнение продавец.

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Метки: ребенок упал с эскалатора в ТЦ Рубин пострадал ребенок тц рубин происшествие в твери упала девочка
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Комментарии (12)

  • jazz-y 
    А СК чего не возбудился? По сути история та же, что и с Генерацией...

П.С. бегло прочитал правила пользования эскалатором - они не запрещают кататься с другой стороны перил

П.П.С. Ни на одном из фото не видно даже потенциального места, где могли бы установлены эти таблички с правилами пользования эскалатором
    22.08.2017 13:15
    1 | 14

    • ДеД 
      Не Америка, чай! Это там можно отжать в суде у фирмы за неудачную попытку высушить кошку в микроволновке - "нет запрета в инструкции"!  Шучу.
А кроме подростков "для покататься" туда кто-нить ещё ходит?
      22.08.2017 13:38
      2 | 10

    • jj_men 
      Да! и еще не запрещают проехаться с обратной (изнаночной) стороны лестницы.
      22.08.2017 16:48
      0 | 2

    • abeltv 
      Уже проверку проводит https://tvernews.ru/news/224301/
      22.08.2017 17:08
      0 | 1

  • Sogood 
    Так, а что с девочкой? Где коммент медиков? Говорят, там лужа крови под головой была огромная.
    22.08.2017 14:16
    1 | 4

    • Добрый крот 
      Интересуетесь кровавыми подробностями? Скучно жить без трупов, пожаров, ДТП и прочей развлекухи?
      22.08.2017 14:39
      3 | 3

      • Sogood 
        Когда в первополосном материале о трагедии с несовершеннолетней, в качестве основного источника информации приводят одно единственное мнение какой-то тети Глаши, несомненно хочется узнать, что же было на самом деле и жив ли человек. А трагедии у нас каждый день - вся лента забита, ТИА, прекрати!
        22.08.2017 15:53
        0 | 4

    • TvereZ 
      Под, простите, чем? )))))
      22.08.2017 15:13
      1 | 3

    • Proletary 
      Комментирую. Кровь, кишки, рапидор@сило. Так лучше?
      22.08.2017 15:43
      0 | 4

      • Uylo_Yobannen 
        Ужоснах.
        22.08.2017 15:46
        0 | 4

      • Sogood 
        Надо на позитиве) Например. В лобовое стекло легкового автомобиля губернатора попал кирпич, который вылетел из КамАЗа. В машине находились губернатор и его водитель. Когда врачи скорой помощи увозили пострадавшего чиновника, он был в сознании. Об этом нашему новостному агентству сообщил дядя Вася. К другим новостям. В регионе пройдут досрочные выборы губернатора.
        22.08.2017 16:02
        0 | 11

    • Бегемот 
      Ее кто-то гнал туда? Там перила еще перелезть надо!
      22.08.2017 17:27
      0 | 2
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