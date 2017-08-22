В Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с эскалатора и упала с шестиметровой высоты

21 августа в Твери, в торговом центре «Рубин 2» с эскалатора упала школьница. Ребенка госпитализировали, очевидец происшествия рассказал ТИА, что сейчас у молодежи в почете развлечения с риском для жизни, вот и в этом случае пострадавшая виновата сама.
ЧП произошло около 20.00 на эскалаторе, соединяющем первый и второй этаж торгового комплекса «Рубин-2».
- Каждый день в торговый центр приходит много школьников, которые лазают по центру: забираются по техническим лестницам на третий и четвертый этажи, катаются на эскалаторах, носятся по коридорам, - рассказал ТИА продавец одного из торговых павильонов, очевидец происшествия. – Одна из излюбленных забав подростков - кататься на эскалаторе с другой стороны перил. Они держатся за движущиеся поручни и скользят по узкой металлической дорожке вверх. Доехав до второго этажа, дети перелезают через перила и потом таким же образом спускаются вниз по соседнему эскалатору.
Дорожка, на которой стоят горе-экстремалы, шириной сантиметров 15-20. Вчера вечером здесь катались трое подростков, двое доехали до второго этажа и удачно перелезли через перила, а девочка сорвалась.
- Какой-то парень пытался внизу ее поймать, и частично ему это удалось, он немного смягчил удар. Если бы не он, неизвестно, выжила ли бы она. Ведь летела она метров 6 и упала на плитку. Когда врачи скорой увозили пострадавшую, она была в сознании. Говорят, что девочка из неблагополучной семьи, ее воспитывает одна бабушка.
Продавец считает, что вины торгового центра в случившемся нет. У эскалатора висят информационные таблички для тех, кто не знает, как им пользоваться.
- Охрана регулярно гоняет малолетних нарушителей, но на них это мало действует, да и к каждому столбу, лестнице, эскалатору охранника не приставишь, - высказал свое мнение продавец.
Комментарии (12)
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Sogood
22.08.2017 14:16
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Добрый крот
22.08.2017 14:39
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Sogood
22.08.2017 15:53
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TvereZ
22.08.2017 15:13
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Proletary
22.08.2017 15:43
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Uylo_Yobannen
22.08.2017 15:46
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Sogood
22.08.2017 16:02
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Бегемот
22.08.2017 17:27
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