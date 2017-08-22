В Твери DATSUN перевернулся на бок

22 августа, около 12:00 произошло ДТП в Твери, на съезде с Тверецкого моста. Женщина-водитель автомобиля DATSUN не пропустила OPEL. От удара DATSUN встал на бок. К счастью, никто из водителей не пострадал.
22 августа, около 12:00 произошло ДТП в Твери, на съезде с Тверецкого моста. Женщина-водитель автомобиля DATSUN не пропустила OPEL. От удара DATSUN встал на бок. К счастью, никто из водителей не пострадал.
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