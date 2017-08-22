"Хрюши против" побывали в Литвинках: смертельно опасная курица, сыр из будущего и 4 тележки тухлятины

Общественная организация "Хрюши против-Тверь" 14 августа провела рейд в пос. Литвинки. В магазин "Разница" волонтёры прибыли по жалобам населения: единственный крупный супермаркет на весь поселок, люди просто не могли выбирать, куда ходить за продуктами, а приходилось терпеть тухлые продукты.
За полчаса общественники отобрали 4 тележки просрочки: молочные продукты, колбасные изделия, соки и т.п. На некоторых товарах вообще не было ценников с указанием даты изготовления и срока хранения. Сыр, который выглядел явно не свежим и просто был перефасован, почему-то имел дату упаковки "из будущего".
Рейды по магазинам Твери и области и Твери продолжатся.
На удивление, администрация магазина повела себя адекватно, сразу же согласились вскрыть некондиционные товары и предоставили документы на продукты. Например, на копчёную курицу, которая оказалась, кстати, изрядно просроченной.
Комментарии (12)
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HEKTOE
22.08.2017 17:26
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