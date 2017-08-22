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"Хрюши против" побывали в Литвинках: смертельно опасная курица, сыр из будущего и 4 тележки тухлятины

22 Августа 2017 11:50
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Видео

Общественная организация "Хрюши против-Тверь" 14 августа провела рейд в пос. Литвинки. В магазин "Разница" волонтёры прибыли по жалобам населения: единственный крупный супермаркет на весь поселок, люди просто не могли выбирать, куда ходить за продуктами, а приходилось терпеть тухлые продукты.

За полчаса общественники отобрали 4 тележки просрочки: молочные продукты, колбасные изделия, соки и т.п. На некоторых товарах вообще не было ценников с указанием даты изготовления и срока хранения. Сыр, который выглядел явно не свежим и просто был перефасован, почему-то имел дату упаковки "из будущего".  

Рейды по магазинам Твери и области и Твери продолжатся.

На удивление, администрация магазина повела себя адекватно, сразу же согласились вскрыть некондиционные товары и предоставили документы на продукты. Например, на копчёную курицу, которая оказалась, кстати, изрядно просроченной.

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Метки: хрюши против лихославль просроченные продукты
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Комментарии (12)

  • Szpilki 
    Ну что я говорил! Мой коммент от 3 июля.
Кремлевские свиньи (часть движения "Наши") получают миллионные гранты из бюджета, работают по заказам крупных сетей против конкурентов (наибольшую известность получила заказная травля дешёвого универмага «Народный» в Питере), вымогают деньги у магазинов. Заключили договоры с несколькими крупными сетями, которые никогда не становились героями «свинских» разоблачений. 
Посмотрим кого они будут проверять (это обычно магазины, принадлежащие азербайджанцам и кавказцам - безпроигрышный вариант, обеспечивающий поддержку населения) и кого не будут. Поступил заказ на Тверь на зачистку рынка торговли продуктами. У меня есть инфа с предположением, что в администрацию и полицию дали указание поддерживать их. Есть инфа, что Харбиндер успокоил директоров своих магазинов - его трогать не будут, как члена ЕР и в награду за то, что несколько лет назад трусливо убрал с полок идеологически не правильные газеты и журналы.
И вообще, за чей счет толпа этих бездельников тут околачивается? Живет в гостиницах, ест, пьет, какой транспорт их подвозит и увозит? Что жалоба им поступила, что жители Литвинок знают их телефон? А как же всесильный и вездесущий Роспотребнадзор?
    22.08.2017 12:43
    1 | 8

    • guset 
      Идеологические журналы в магазинах ритм-2000 это пять с плюсами. Автор, пеши исчо!
      22.08.2017 12:55
      0 | 9

    • romich 
      Разница - это ритм 2000. Так что твоя "инфа" - пшик.
      22.08.2017 14:07
      0 | 4

      • Szpilki 
        Поленился - моя инфа от 9 августа: "Кстати, скоро будет ясно, кто кого заказал. Свиньи, а слабо проверить Атак, Глобус, Метро? Последняя инфа: Харбиндер всё таки в черном списке."
        22.08.2017 14:21
        0 | 0

    • Alex_ 
      Так была просрочка или нет? Если была и ее уничтожили, тогда в чем проблема? Мне, как покупателю, только лучше, а на травлю и гипотетические гранты глубоко наплевать.
      22.08.2017 15:11
      0 | 0

  • Sogood 
    А почему "хрюши" до сих пор не побывали в магазине "Волжского пекаря" на проезде Дарвина, где на товарах нет ценников, зато от агитационных материалов ЕдРа рябит в глазах?
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 13:06
    0 | 7

    • Szpilki 
      В вопросе ответ.
      22.08.2017 14:19
      0 | 4

  • Georgchen 
    Опять дети резвятся.
    22.08.2017 15:02
    0 | 3

  • Buzzer 
    Пусть харминдер ест одну корову. Или даже две.
    22.08.2017 16:37
    0 | 1

  • Alx 
    В Пятерочку в любую пусть сходят.
    22.08.2017 16:46
    0 | 1

  • Alx 
    В Пятерочку в любую пусть сходят.
    22.08.2017 16:46
    0 | 0

  • HEKTOE 
    В заголовке 4 тележки точно с маленькой буквы? Это разве не название магазинов?
    22.08.2017 17:26
    0 | 0
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