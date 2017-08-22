Сергей Исаев назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения Тверской области

Начальником Главного управления по труду и занятости населения Тверской области назначен Сергей Исаев. Об этом стало известно 22 августа на заседании регионального Правительства.

Сергей Исаев родился в 1955 году в Калинине. Окончил в 1981 году Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт им. А.Н. Косыгина, в 2001-ом – Тверской государственный университет.

С 1972 года работал на прядильно-ткацкой фабрике им. Вагжанова в Калинине. Занимал руководящие должности в районном Совете народных депутатов. Являлся первым заместителем главы администрации Твери.

В 2009 году назначен советником губернатора Тверской области, затем – начальником регионального департамента занятости населения. С 2016 года являлся временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Тверской области.

В 2002 году Сергей Исаев награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».