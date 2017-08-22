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На 96-м году жизни скончался Почетный гражданин Твери, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сергеевич Агафонов

На 96-м году жизни скончался Почетный гражданин Твери, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сергеевич Агафонов - ТИА
22 Августа 2017 11:02
Автор:

20 августа на 96-ом году жизни скончался Почетный гражданин города Твери участник Великой Отечественной войны, член совета ветеранов Курской битвы Алексей Сергеевич Агафонов.

Алексей Сергеевич Агафонов родился 30 марта 1922 года в Тульской области. После окончания педагогического училища работал преподавателем математики. 28 октября 1940 года был призван в Красную Армию.

22 июня Алексей Агафонов встретил в Бобруйских учебных лагерях разведчиком артиллерийского полка. В составе полка в октябре – декабре 1941 г. участвовал в обороне Москвы и зимой 1942 г. в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

С мая по декабрь 1942 года обучался в 1-м Томском артиллерийском училище, по окончании которого был направлен в Сталинградский учебный центр в звании лейтенанта на должность командира топографической привязки в 1247-й полк, входящий в состав 39-й пушечно-артиллерийской бригады. Полк участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, Винницы, Черновцов и Львова.

В 1944 году Алексей Агафонов принимал участие в боях на Сандомирском плацдарме при освобождении Польши. В сентябре 1944 года в звании капитана был назначен начальником разведки 39-й бригады. 16 апреля 1945 года бригада в составе 1-го Украинского фронта участвовала в прорыве обороны противника на реке Нейсе с выходом на Берлин и Торгау. Затем 9 мая 1945 г. А.С. Агафонов в составе передовых отрядов наших войск принял участие в освобождении Праги. Войну бригада закончила 11 мая 1945 г. под Прагой.

Алексей Сергеевич Агафонов награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Александра Невского и 25 медалями, в том числе “За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”, “За взятие Берлина” и “За освобождение Праги”.

После Победы А.С.Агафонов продолжал служить в рядах Вооруженных Сил. В 1955 году окончил Военно-артиллерийскую академию им.Дзержинского, работал в НИИ-2 г.Калинина, защитил диссертацию на ученую степень «Кандидата технических наук». Преподавал в ВА ВКО им.Г.К.Жукова, а также в Тверском Государственном университете.

Будучи на пенсии Алексей Сергеевич много сил отдавал работе в городском совете ветеранов, совете ветеранов Курской битвы. Он активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи города Твери, разрабатывал книгу «Тверской край в борьбе с фашизмом».

Звание Почетного гражданина города ему присвоено 25 июня 2014 года за многолетнюю общественную деятельность, большой вклад в военно-патриотическое воспитание граждан.

Алексей Сергеевич Агафонов был человеком с активной жизненной позицией, настоящим патриотом. Выражаем глубокие и искренние соболезнования его родным и близким.

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Метки: Алексей Сергеевич Агафонов ветеран великой отечественной войны почётный гражданин твери
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Комментарии (1)

  • peshehod 
    Достойная и честная жизнь. Земля пухом.
    22.08.2017 13:29
    0 | 2
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