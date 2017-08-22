В Кувшиновском районе поймали дачного вора - заезжего гастролёра из Питера

В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции с заявлением о краже обратился 42-летний житель деревни Давыдово Кувшиновского района. Полицейские установили, что злоумышленник взломал замок, пробрался в дом и похитил электроинструмент и предметы интерьера. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли необходимые улики, в том числе отпечатки пальцев, провели подворовый обход и пообщались с соседями.

В итоге в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 29-летний житель Санкт-Петербурга. Сыщики установили, что после совершения кражи вор похищенное имущество. Изъятые у перекупщиков вещи полицейские возвратили законному владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.