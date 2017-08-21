В ботаническом саду пройдет «Зеленый фуршет»

Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает 26 августа в 12:00 на традиционный семейный гастрономический праздник «Зеленый фуршет».

В этот день в саду пройдет мастер классы по созданию фруктово-овощных букетов и сервировке стола. Вы сможете поучится альтернативным методам приготовления кофе из Африки и Центральной Америки с помощью кемекс с Даниилом Усманцевым, победителем чемпионата бариста Центрального региона 2016 года. Кроме того в саду в этот день пройдет дегустация различных чаев, травяных сборов, иван-чая и меда, чай и кофе из топинамбура, вы узнаете секреты вьетнамской кухни и еще откроете для себя много гастрономических сюрпризов.