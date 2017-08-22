В Тверской области пройдет чемпионат по ловле спиннингом

Чемпионат мира по ловле спиннингом впервые за последние десять лет пройдёт в России в Конаково Тверской области. На Московском море с 31 августа по 3 сентября 2017 года соберутся представители 14 стран - России, Беларуси Венгрии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Франции, Чехии, Эстонии и Южной Африки. Аудитория телевидения и соцсетей оценивается по всему миру в 12 миллионов зрителей.

Спортивная рыбалка выделяется среди других видов состязаний особым терпением, выносливостью, азартом. Тут важны не только сноровка и крепкая физическая подготовка, а и надежные волевые качества спортсмена.